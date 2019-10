L'exdirector de Mossos va marxar per les intromissions del conseller d'Interior

L'exdirector dels Mossos d'Esquadra Andreu Martínez va comunicar el seu cessament el dilluns, un dia abans del segon aniversari dels fets del 1 d'octubre, per les contínues intromissions del conseller d'Interior, Miquel Buch.









La gota que va fer vessar el got va ser la destitució de la cap de premsa de Mossos, Joana Vallès, càrrec que ara ocupa Joan Maria Piqué, que va ser cap de premsa de l'expresident de Generalitat Artur Mas.





Per tot això i també com a venjança, Martínez va escollir la vigília de l'1-O per anunciar la seva dimissió.





Fonts pròximes a Martínez assenyalen que ja se sabia que la seva marxa era una qüestió laboral perquè estava "fart" de les intromissions de Buch i del secretari general d'Interior, Brauli Duart.





En aquest sentit, en els últims mesos es vivia una situació en què semblava que dins de la policia autonòmica hi hagués una competició per veure qui tenia més poder, el que va portar al fet que des de la cúpula d'Interior es prenguessin decisions sobre els Mossos sense comptar amb Martínez, com la polèmica de Vallès.