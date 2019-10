Els periodistes, en la diana dels violents des de fa ja massa temps

No parlarem de les professions que tenen més risc per a les persones que les exerceixen, sinó d'una que en els últims temps a Espanya constitueix un perill: la de periodista, que cada vegada pateix més agressions quan fa la seva feina, que no és una altre que el d'informar dels esdeveniments que estan cobrint. Les agressions majoritàriament les pateixen les dones, com acostuma a passar també en la vida diària. És una actitud masclista facistoide i covard. Insultar, empènyer, abocar qualsevol líquid sobre elles quan estan treballant en directe -cas de la TV-s'està convertint en una cosa habitual que diu poc de qui ho practica.









En una de les manifestacions de celebració de l'1 d'octubre a Barcelona, diverses periodistes i els seus equips tècnics han estat objecte -les imatges no mienten- d'assetjament, insults i vexacions per part d'uns energúmens, de diferents edats, quan realitzaven la seva feina. La intolerància d'aquests individus -que entenen la democràcia com dedocracia, autoritarisme i discurs únic- no entén de llibertat d'expressió, crítiques i discrepàncies. Deia P.D. James, una de les grans escriptores de novel·la negra britànica, que "es pot combatre l'estupidesa, la intolerància i el fanatisme quan es lluita amb ells per separat, però si vénen junts, el millor és escapar, ni que sigui per preservar el propi equilibri."





La informació, des de fa un temps, s'ha convertit en un material perillós. Del que es tracta és, en molts casos, de matar el missatger quan s'interpreta que aquest és el causant de tots els mals. S'està retrocedint en la llibertat d'expressió? Si ens atenim a tot el que està succeint, si.





Segons l'últim informe de Reporters sense Fronteres, el 2018, uns 80 periodistes han estat assassinats, 348 estan empresonats i 60 segrestats. Aquestes xifres, que cada any han anat augmentant, mostren a les clares una violència molt preocupant contra els periodistes.





Pel que fa a Catalunya, l'informe denuncia la situació que s'està donant en l'assetjament de periodistes, sobretot als que són de Madrid, pel conflicte independentista.





També la plataforma del Consell d'Europa, que treballa per la protecció del periodisme i la seguretat dels periodistes, va alertar en el seu moment, per quinzena vegada, de la situació que s'està vivint a Catalunya. Ho va fer amb el títol 'Assetjament i intimidació de periodistes'. L'alerta va sorgir gràcies a la denúncia de la Federació Europea de Periodistes i la Federació Internacional de Periodistes, sòcies del Consell d'Europa en aquesta plataforma.





El Col·legi de Periodistes de Catalunya també ha denunciat els atacs patits per les periodistes d'Antena3 i TVE.





Seria bo que algú posés fre a aquesta escalada d'atacs als periodistes per part dels violents -no són tots-, perquè, al final, matar el missatger no és la millor manera de defensar la llibertat d'informació i la democràcia.