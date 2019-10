Nacions Unides atorga a CaixaBank la màxima puntuació en inversió sostenible

Nacions Unides ha atorgat a CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, la màxima qualificació (A+) en inversió sostenible, ha informat l'entitat aquest dimecres en un comunicat.









Per donar aquesta qualificació, Nacions Unides ha valorat el grau d'implementació dels Principis d'Inversió Responsable, tant de l'asseguradora i gestora de fons de pensions com de la gestora d'actius, i ha atorgat a les dues una A+ per la seva gestió destacada en Estratègia i Bon Govern.





Els Principis d'Inversió Responsable tenen com a objectiu sensibilitzar sobre l'impacte que les qüestions ambientals, socials i de bon govern tenen en les inversions, així com assessorar sobre com integrar aquests assumptes en les seves estructures d'inversió.





El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha defensat que l'aplicació de criteris ambientals, socials i de governança a la gestió del negoci de l'entitat és "clau per aconseguir una banca responsable que ajudi a la societat a fer front als reptes ambientals i socials a què ens enfrontem".





Per la seva banda, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha subratllat que "la inversió sostenible o responsable permet gestionar millor els riscos globals i generar rendiments sostenibles a llarg termini".