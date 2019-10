La Fundació Mapfre reivindica la tècnica del pastel a la història de l'art en una exposició a Barcelona, que recorre la seva trajectòria per la modernitat i que la directora de Cultura de l'entitat, Nadia Arroyo, considera "excepcional" per la seva mirada global i per reunir peces extremadament fràgils.









La mostra 'Tocar el color. La renovació del pastís 'es podrà visitar a la Casa Garriga Nogués des d'aquest dijous i fins al 5 de gener de forma improrrogable amb la presència de noms com Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas i Odile Redone, però també de Pablo Picasso, Joan Miró , Joseph Stella i altres exponents.





Comissariada per Philippe Saunier, conservador de museus i responsable dels pastissos del Musée d'Orsay de París fins a 2011, l'exposició suposa una "revisió de la modernitat internacional" a través d'aquesta pràctica creativa, ha explicat Arroyo.





Amb una primera peça de 1835, dècada en què apareix el terme 'pastelista', la mostra reivindica l'especificitat d'aquesta tècnica a partir de la segona meitat del segle XIX, quan cobra un paper rellevant en les innovacions artístiques i mostra les seves evolucions en el segle XX.





Saunier ha explicat sobre el recorregut: "Amb aquesta exposició hem volgut explicar una part de la història de l'art en la qual habitualment no es posa el focus i que durant tant de temps va marcar i va condicionar la creativitat dels artistes: la jerarquia de les tècniques" .





Autors com Jean Hélion o Jules Chéret van mirar amb nostàlgia a la seva edat d'or, datada al segle XVIII com es pot veure a 'Autoretrat', del primer o en 'La serenata', del segon en la primera secció de la mostra.





Tradicionalment, el pastís va ser una tècnica associada a les artistes dones que conscients d'estar relegades dels cercles acadèmics van apostar per aquest mitjà, manejable i econòmic, per trobar un camí alternatiu a les belles arts, abans reservades als homes, i en aquesta línia mostra peces de Mary Cassatt, Berthe Morisot, Louise Abbéma i Louise-Catherine Breslau, entre d'altres.





El recorregut fa parada també en com els impressionistes van trobar al pastís un mitjà que facilitava la feina a l'aire lliure i la captació del moment fugaç, fins al punt que els pastissos d'Edgar Degas "escriuen un capítol fonamental en la història de l'art modern".