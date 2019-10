Els metges amb trastorns mentals i addiccions augmenten un 30% en dos anys

El nombre de metges amb trastorns mentals i/o addiccions ha augmentat al voltant d'un 30 per cent en els dos últims anys, segons es desprèn de les noves dades del Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), presentats aquest dimecres per representants de la Fundació per a la Protecció Social de l'Organització Mèdica Col·legial (FPSOMC) amb motiu de la celebració del VIII Congrés del PAIMM i de la II Trobada Llatinoamericà, que se celebraran a Múrcia aquest dijous i divendres.









Entre els anys 2017 i 2018 es van atendre 877 nous casos, el que representa un 30 per cent més dels que es van atendre el 2015 i 2016. Aquest augment, segons ha comentat el president de la FPSOMC, Serafín Romero, es deu, per una part, al fet que aquest programa, creat fa 21 anys, és cada vegada més conegut i, per altra, a les condicions laborals que tenen molts metges com a conseqüència de, per exemple, la "massificació" a les consultes o l'absència de polítiques de recursos humans.





Aquest programa, que va néixer per iniciativa del Col·legi de Metges de Barcelona, respon al "compromís deontològic" de la professió mèdica i atén de manera "integral" a metges que pateixen problemes psíquics i/o addictius per tal de donar-los el tractament adequat i ajudar-los a retornar amb les adequades garanties al seu treball. I és que, s'estima que entre un 10 i un 12 per cent dels metges que estan treballant poden patir al llarg de la seva vida professional un trastorn mental o una addicció a l'alcohol i a altres drogues.





"Els metges també som ciutadans i podem estar en risc de patir un problema i l'important és garantir que la persona que atén als altres els atén en les millors condicions", ha afegit Romero, per avisar del programa de finançament que presenta aquest programa , i ha advocat per incorporar-lo "en un BOE", com una prestació necessària.





Concretament, els nous resultats han posat de manifest que el trastorn mental ha estat el principal motiu d'ingrés en el PAIMM (74,4%), seguit de casos per patologia dual (10,9%), alcoholisme (9,3%) i altres addiccions (5,3%). En aquest sentit, les sis comunitats amb major nombre de casos registrats en aquest període han estat Catalunya (303), Andalusia (131), Madrid (106), País Basc (70), Navarra (31) i Balears (30), mentre que la Rioja (1) i Ceuta i Melilla (0) són les que menys casos han tingut.