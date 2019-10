Bernie Sanders, hospitalitzat després de patir molèsties al pit durant un acte de campanya

El senador Bernie Sanders, un dels favorits per obtenir la candidatura demòcrata en les eleccions presidencials del 2020 als Estats Units, es troba hospitalitzat després de patir molèsties al pit i ha suspès tots els seus actes de campanya.





Sanders, de 78 anys, es troba hospitalitzat a Las Vegas, segons els mitjans nord-americans. Per la seva banda, l'equip de campanya ha explicat en un comunicat que dimarts a la nit "va sentir algunes molèsties al pit" durant un acte de campanya.





Després d'un examen mèdic i de diverses proves, "es va detectar que tenia un bloqueig en una artèria i li van inserir amb èxit dos stents", ha apuntat la nota oficial.









El senador per Vermont, que ja va provar sense èxit optar a la Casa Blanca en les eleccions del 2016, "ja parla i es troba animat" però haurà de descansar "durant uns dies". Per això, s'han cancellat tots els seus actes, ha afirmat la seva campanya.





Sanders se situa tercer en les preferències dels nord-americans en la pugna per la candidatura demòcrata. Segons l'últim sondeig publicat aquest dimecres per 'The Economist', la favorita actualment és la també senadora Elizabeth Warren, amb el 26 per cent dels suports, seguida per l'exvicepresident Joe Biden, amb el 22 per cent, i Sanders, amb el 14 per cent.