El Barça s'enfronta a mig gas contra un Inter combatiu al Camp Nou

El FC Barcelona rep aquest dimecres a l'Inter de Milà al Camp Nou --21.00/Movistar Lliga de Campions-- en el segon partit de la fase de grups de la 'Champions', un duel en què tots dos busquen la primera victòria en un pols millorat respecte a l'any passat tot i les possibles absències de renom.





MÉS INFORMACIÓ Ter Stegen salva al FC Barcelona del desastre a Dortmund





L'ombra de l'absència de Leo Messi, que aquest dimarts va entrenar amb el grup, així com la d'Ousmane Dembélé i Junior Firpo planejaran sobre el feu blaugrana, que no veurà jugar a una de les referències de l'Inter, el davanter belga Romelu Lukaku, per molèsties físiques.





Estiguin o no estiguin aquestes estrelles sobre la gespa, tot i que tots dos han rebut l'alta mèdica i estan convocats, el partit valdrà la pena. Tots dos conjunts necessiten guanyar per no quedar endarrerits en el grup, després d'empatar en la jornada inaugural, i perquè hi haurà set de revenja en un Inter que va perdre fa un any al Camp Nou (2-0).





El sorteig va oferir de nou un encreuament entre Barça i Inter a les primeres de canvi, però els 'nerazzurri' han canviat d'entrenador i amb Antonio Conte, de moment, compten per victòries els seus sis partits en la Sèrie A, que lideren amb dos punts d'avantatge sobre un Juventus a la qual reben el diumenge.





Amb el triomf en el derbi contra l'AC Milan en el derbi del cap de setmana (0-2, amb gols de Brozovic i Lukaku), l'Inter arriba amb tota la confiança del món i, malgrat aquesta baixa d'última hora, amb pólvora suficient per complir amb el pla de ruta del seu tècnic; atacar amb les seves armes i no posar l'autobús enrere.





Un dels reforços d'aquest Inter és Diego Godín, anterior cap de la defensa de l'Atlètic de Madrid i ara rival de qui va ser el seu company, i que segueix sent amic així com a pare del seu fillol, Antoine Griezmann. Un retrobament emotiu i alhora curiós, ja que pot haver aparellament entre tots dos.





Malgrat que tenen l'alta mèdica, sembla que Messi i Dembélé serien com a molt possibles revolucions des de la banqueta. Així, Griezmann i Suárez, acompanyats per Carles Pérez excepte sorpresa, haurien de portar el pes ofensiu d'un equip que a casa sí goleja, sí que és sòlid, i que vol començar a veure el grup amb optimisme.





La victòria a LaLiga Santander contra el Getafe CF al Coliseum Alfonso Pérez (0-2) va alleujar i va alliberar en part a aquest Barça, que no guanyava lluny de casa en el que anava de curs. A Europa, de fet, va sumar un punt en el Signal Iduna Park davant el Borussia Dortmund. Un punt, que va saber a molt menys, també va sumar l'Inter a casa davant el Slavia de Praga.