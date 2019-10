Telefónica i Compromiso Empresarial reconeixen les 10 millors pràctiques de transparència i bon govern de 2018

Telefónica i la revista Compromiso Empresarial han lliurat aquest matí els diplomes que reconeixen la innovació i excel·lència de Les 10 millors pràctiques de transparència i bon govern de l'any 2018 a Espanya i Amèrica Llatina.





A la cita, celebrada aquest matí a la Telefònica Flagship Store, no han volgut faltar representants de les iniciatives guanyadores, escollides entre més de 70 candidatures rebudes, que han recollit la distinció de mans d'Eduardo Puig de la Bellacasa, director de Reputació, Propòsit i Valors de Telefónica, i María López Escorial, presidenta de la Fundación Compromiso y Transparencia, editora de la revista Compromiso Empresarial.





Aquests reconeixements, que es lliuren per cinquè any, distingeixen les deu millors pràctiques, sorgides de la mà d'un conjunt de persones i institucions de diferents sectors --públic, privat i tercer sector-- de transparència, rendició de comptes i bon govern.









En aquesta edició els organitzadors han volgut fer un esment especial a aquelles iniciatives que treballen per la veracitat de les notícies lluitant contra les fake news que es propaguen a la xarxa i també les que fan ús de la intel·ligència artificial amb fins socials i per a la millora de la transparència.





Puig de la Bellacasa ha felicitat els guanyadors per les seves propostes: "Són iniciatives que mostren que quan la innovació es posa servei de les persones, per fomentar l'ètica i la transparència, és capaç d'abordar qualsevol repte. Avui més que mai, en l'era de la posverdad, necessitem eines en defensa de la veracitat i dels drets de les persones".





Per a López Escorial "aquesta convocatòria és especialment important perquè dóna suport la nostra missió d'enfortir la confiança de la societat en les institucions i empreses promovent la transparència, el bon govern i el compromís social i perquè la generació de pràctiques voluntàries en pro de la transparència i el bon govern posa de manifest la seva rellevància per a la societat i la necessitat de seguir empenyent des de tots els àmbits".





Les 10 pràctiques guardonades han estat:





- Maldita.es: Un mitjà sense ànim de lucre de referència tant a nivell nacional com europeu en la lluita contra la desinformació. Va néixer amb l'objectiu de detectar, comprovar, desmentir i viralitzar la veritat i ho aconsegueix a través d'una comunitat activa que avisa dels rumors.





- Serenata d'Amor (Brasil): Projecte que utilitza machine learning per auditar els comptes públics al Brasil. Un 'bot' que ajuda en el combat a la corrupció en llegir dades públiques a la recerca de despeses sospitosos. A més, fa pública i accessible la informació al ciutadà.





- Aplicació telemàtica T-Canària: Aplicació telemàtica perquè les entitats públiques canàries s'autoavaluïn seu compliment de les obligacions de la Llei de Transparència i presentin la seva declaració anual davant el Comissionat de Transparència de Canàries.





- Boardchain: Eina de compliance que automatitza el procés d'adopció d'acords dels consells i juntes de forma integral generant el control i seguretat de la documentació societària mitjançant la tecnologia blockchain.





- Veedoria ciutadana a La Guajira (Colòmbia): Establiment d'un mecanisme constitucional per verificar el compliment de les polítiques públiques i de prestació d'assistència social al poble Wayúu en el departament de la Guajira, Colòmbia.





- Zona de verificació de Newtral. Plataforma que desenvolupa el fact-checking a Espanya per desmentir les mentida news, la desinformació i els rumors a la xarxa. Tot el treball dels periodistes fact-checkers pot contrastar en la Zona de verificació del web.





- Institut per a les Relacions Laborals Transparents: Neix amb l'objectiu de millorar la interlocució i les relacions entre les empreses, els representants dels treballadors i els empleats. A més, ha creat un manifest que serveix com a marc teòric per a aquestes.





- Informe d'igualtat de gènere d'Iberdrola: El document reflecteix les principals actuacions de l'elèctrica per garantir la participació de la dona en totes les consultes i decisions, així com les fites assolides en la promoció de la igualtat dins i fora de l'empresa.





- Model de gestió del Festival del Teatre Clàssic de Mèrida: Desenvolupament d'un model de gestió públic-privat del Festival del Teatre Clàssic de Mèrida basat en la transparència i en la corresponsabilitat en els resultats.





- EVA ( 'Equal Vehicles for All'): La majoria de cotxes es fabriquen basant-se assajos de col·lisió amb maniquís masculins. Amb EVA, Volvo publica els resultats de la seva investigació de més de 40 anys perquè tots els vehicles siguin igual de segurs sense discriminar per gènere.