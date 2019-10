​No hi haurà amnistia ni autodeterminació, segons Iceta

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha destacat aquest dijous que no hi haurà amnistia per als polítics presos pel procés, en cas que la sentència els consideri culpables, i que a Catalunya no hi haurà autodeterminació.













Per això, el dirigent socialista ha demanat no crear "falses expectatives" i obrir un espai de civisme i tolerància en la política i la societat catalanes.





Així s'ha pronunciat Iceta en el Forum Europa-Tribuna Catalunya, en que ha estat acompanyat per la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet.





Iceta ha defensat la separació de poders a l'Estat espanyol, per l qual cosa, "cal acatar la sentència" que emeti el Tribunal Suprem, que es pot recórrer davant el Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans.





Per a Iceta, "la lliure expressió de qualsevol opinió ha de produir-se amb el civisme, la tolerància i el respecte que han de caracteritzar la societat catalana", i és "profundament erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una amnistia que no es correspon a la realitat política i legal del nostre país".





CONVIVÈNCIA I RESPECTE





En aquest sentit, destaca la necessitat d'assegurar la convivència, garantir el respecte a la legalitat i desbloquejar les institucions.





D'altra banda, s'ha referit al procés d'independentisme català, en el qual també "s'estan generant falses expectatives que només poden comportar enormes frustracions". "No hi haurà autodeterminació. Com no hi pot haver amnistia".





CDR





Després de la detenció la setmana passada de membres dels CDR per presumpte delicte de terrorisme, ha assegurat: "Crec que no hi ha terrorisme a Catalunya. Però no sóc policia ni jutge. Nosaltres decidim la separació de poders, que el monopoli de la violència la tingués les forces de seguretat i l'Exèrcit".





"Però tampoc crec que la fabricació d'explosius sigui un exercici normal, comú i desitjable", ha expressat.





NO Al 155





Iceta ha sentenciat que no ha d'aplicar-se l'article 155 a Catalunya perquè no hi ha motius:

"Avui s'ha d'aplicar el 155 o la llei de seguretat nacional? Ara mateix no", al que ha afegit: "Si es torna a trencar amb la legalitat el Govern central estaria obligat a contemplar i aplicar mesures que permetin un retorn a la legalitat. I tindria el suport total i absolut del PSC".





ELECCIONS GENERALS





Sobre la repetició electoral del 10 de novembre, considera que s'ha de fer "perquè partits que són incapaços d'oferir una alternativa al govern presidit per Pedro Sánchez sí són capaços de bloquejar una investidura. I perquè l'única possibilitat d'investidura, que era acceptar les condicions de Pablo Iglesias, no proporcionava el govern sòlid, estable i coherent".





Ha demanat combatre el desànim i l'abstenció per tal de concentrar el vot i "assegurar un govern fort" liderat per Pedro Sánchez, de qui ha destacat que les seves prioritats per a Espanya son tenir ocupació digna, avançar en la revolució digital, lluitar contra el canvi climàtic, ser capdavanter en una igualtat de gènere real, impulsar nous drets, tenir més justícia social, disminuir la pobresa, impulsar el dinamisme econòmic i millorar en educació i sanitat públiques.