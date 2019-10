Xavi Casinos, nomenat nou director de comunicació de la Diputació

La Diputació de Barcelona ha aprovat el nomenament de Xavier Casinos com a nou directori de comunicació de l'organisme supranacional, un càrrec per al que molts pensen que està més que preparat veient la seva trajectòria professional.





No és la primera vegada que el periodista ocupa un càrrec de responsabilitat i menys al costat de N uria Marín, i és que fins fa poc, Casinos era el cap de premsa de l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat durant l'etapa de l'actual presidenta de la Diputació.













A més, Casinos tampoc és nou l'organisme supramunicipal ja que des de 2007 i fins a 2011 va ser comissionat del president de la Diputació per a les Xarxes de Comunicació Locals ia partir de 2011 va ser nomenat assessor del partit dels socialistes, any en què també va ser nomenat responsable de continguts audiovisuals d'El Periódico de Catalunya.





Però la seva carrera ha anat més enllà del món del periodisme i també ha escrit diversos llibres, entre els quals destaquen 'Barcelona secreta', 'Tren de venjança' o 'La maçoneria a Barcelona', entre d'altres.





Seguint el repàs del seu currículum, des de desembre de 2007 a octubre de 2011, va ser conseller delegat de l'Agència de Comunicació Local (ACL), societat que gestiona COM Ràdio, i conseller delegat de la Companyia d'Emissions i Publicitat SA (CEPSA).





Entre l'octubre de 2006 i juliol de 2007 també va ocupar el càrrec de cap de premsa de l'Ajuntament de Barcelona.





De gener de 2005 a octubre de 2006 va ser nomenat per primera vegada comissionat del president de la Diputació de Barcelona per a les Xarxes de Comunicació Local, amb l'objectiu de coordinar els mitjans audiovisuals de la Diputació: COM Ràdio, Xarxa de TV Locals i el diari electrònic La Malla.





De desembre del 2001 a desembre del 2004 va ser director de Comunicació de la societat pública municipal Infrastructures del Llevant de Barcelona SA, encarregada de desenvolupar el projecte urbanístic vinculat al Fòrum 2004.





De febrer de 1982 a desembre de 2001 va exercir la seva activitat laboral a El Periódico de Catalunya com a redactor en diverses seccions.