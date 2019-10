Quatre morts en un atac amb ganivet a la Comissaria Central de París

Almenys quatre persones han mort a mans d'un home armat amb un ganivet aquest dijous a la Prefectura de Policia a París, segons informen els mitjans francesos, que també han confirmat la mort del presumpte agressor.









L'assaltant, que treballava per a la Direcció d'Intel·ligència de la Prefectura de Policia (DRPP), ha mort després d'haver estat disparat per un altre agent al pati de la Prefectura, segons precisen els mitjans. Segons ha informat el sindicat policial, treballava des de fa 20 anys a la Prefectura i no hi havia hagut problemes amb ell.





Entre els morts figura almenys una agent de Policia mentre que hi ha una altra persona més ferida. D'acord amb l'emissora RTL, de moment les autoritats no donen prioritat a la pista terrorista en el cas.









Segons 'Le Figaro', la versió que sembla cobrar força, en base a les fonts policials consultades, és que es tracti d'una venjança.





El portaveu del col·lectiu France Police, Christophe Crépin, ha indicat a France Info que es tractaria d'"un drama jeràrquic" ja que l'agent tindria problemes amb "el seu cap de servei". Segons aquest mitjà, l'agressor va atacar primer a dues dones agents administratives.