Una fotografia en primer pla de la cara d'Íñigo Errejón serà el logotip que apareixerà a les paperetes de la coalició de Més País i Equo per a tots els territoris en què finalment es presentin a les eleccions del 10 de novembre.





Amb aquesta estratègia, Íñigo Errejón segueix la fórmula que ja va fer servir Podem quan va concórrer a les eleccions europees de 2014. Llavors, quan els morats competien amb IU i el PSOE per l'espai polític, la fotografia del secretari general del partit morat, Pablo Iglesias, es va usar com a logo per a les paperetes.





Segons el document registrat davant la Junta Electoral Central (JEC), els de Errejón i Equo acorden presentar llistes a Múrcia, Madrid, la Corunya, Biscaia, Astúries, Las Palmas, Pontevedra, Sevilla, Màlaga, Cadis, Granada i Santa Cruz de Tenerife . En totes, la coalició es registra com 'Més País-Equo', excepte en les províncies andaluses, on es denominaran 'Més País-Més Andalusia'.









Les dues formacions comuniquen també que crearan un òrgan col·legiat per a la direcció i coordinació d'aquesta aliança que es coneixerà com a Comissió de Coordinació, i que estarà formada per un membre de Equo i tres Més Madrid. En aquest sentit, un cop quedi conformat el grup parlamentari, Equo s'ha garantit un lloc en la direcció del mateix.





D'altra banda, les dues forces pacten tant els llocs de sortida a les llistes, com el repartiment de les subvencions electorals: Aquestes aniran a parar al 100% a Més País, ja que les dues formacions recuperin de forma ponderada les seves aportacions per a la campanya.





MÉS COMPROMÍS





També ha quedat registrada la coalició dels de Errejón amb Compromís per Castelló, Alacant i València. En aquest cas la denominació serà Més Compromís i la papereta en cap dels tres casos portarà la fotografia del líder d'Més País sinó el logotip propi de la coalició d'Oltra.





En l'acord registrat es detalla que Més País reconeix a Compromís com "el seu referent polític a la Comunitat Valenciana", tant a nivell local com autonòmic. Això comporta que els de Errejón renuncien a principi a crear una organització pròpia en aquest territori. De fet l'elaboració de les llistes electorals correspondrà a la coalició valenciana.





Així mateix, rubriquen que un cop cada formació recuperi les despeses de campanya, la subvenció de funcionament dels partits es parteix de la següent manera: un 75% per a Compromís i un 25% per Més País. Expliciten que la part que rebi Compromís "mai serà inferior a la que rep en l'actual legislatura".





En aquest cas, l'òrgan col·legiat per a la direcció de la coalició estarà compost per tres membres de Compromís-tres Més País. A més, les dues formacions es comprometen a formar un grup parlamentari confederal, en què als valencians els correspon la suplència de portaveu.