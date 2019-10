S'ha Acabat demana a la Junta Electoral la retirada d'un mural "indepe" de l'Autònoma

L'associació juvenil en defensa de la Constitució S'ha Acabat ha denunciat davant la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sabadell una "pintada separatista" que hi ha al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i exigeix la seva retirada, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.





MÉS INFORMACIÓ La Junta Electoral dóna 72 hores a la UAB per esborrar les pintades independentistes





Ha argumentat que aquesta simbologia "vulnera el deure de neutralitat dels edificis públics" i ha recordat que la Junta Electoral Provincial de Barcelona, amb motiu de les cites electorals d'abril i maig, va instar a retirar una pintada idèntica a l'actual per l'inici del període electoral.





S'ha Acabat ha sol·licitat la retirada "immediata de tots els símbols i pintades de caràcter partidista" i ha advertit a la UAB de les responsabilitats administratives i penals que podria incórrer si no acata.





Així mateix, ha remarcat l'obligació de la rectora, Margarita Arboix, de vetllar pel bon estat dels béns públics sota la seva responsabilitat i no tolerar que siguin "deslluïts".





Fonts de la universitat han garantit que acataran la resolució judicial que arribi de la JEZ, com sempre han fet, han recalcat, i que, per ara, no han rebut cap notificació.