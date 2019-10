L'exhumació de Franco s'endarrereix una setmana a l'espera d'una altra sentència del Suprem

Encara que tot semblava a punt per dur a terme l'exhumació de Franco, tornen a retardar els terminis. L'Advocacia de l'Estat ha remès un escrit al Tribunal Suprem en què sol·licita aixecar la suspensió cautelar de l'exhumació de les restes del dictador, però no s'espera que la Sala es pronunciï fins ben entrada la setmana que ve. Així, el Govern només podrà comptar amb el ple suport del Suprem fins a la setmana que ve.





L'alt tribunal va suspendre l'exhumació que havia previst l'executiu pel 10 de juny després de la presentació dels recursos per part de la família del dictador, la Fundació Francisco Franco, la comunitat Benedictina a Cuelgamuros i l'Associació de Defensa del Valle de los Caídos.









Un cop feta pública la sentència de la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu que rebutja en la seva totalitat el recurs presentat pels néts de Franco, queda que el Suprem resolgui aquesta qüestió de la suspensió cautelar, tot i que es tracta d'un tràmit merament formal.





RESOLDRÀ EN ELS PRÒXIMS DIES





L'Executiu està així resolent els últims serrells que queden per aclarir per dur a terme la mesura estrella que va anunciar Pedro Sánchez després de la seva arribada a la presidència fa gairebé any i mig. Al costat de la petició d'aixecar la suspensió, l'Advocacia de l'Estat ha sol·licitat a l'alt tribunal un certificat de la sentència, atès que en els jutjats del Contenciós-Administratiu de Madrid continuen obertes altres diligències relacionades amb l'exhumació, concretament sobre l'obra per aixecar la llosa.





Els serveis jurídics de l'Estat s'han dirigit al jutge del Contenciós-Administratiu número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, per demanar-li que "s'acordi la terminació del procediment" que manté obert per la suposada il·legalitat del projecte d'obra presentat per Patrimoni Nacional per treure les restes de Franco.





En un escrit, l'Advocacia al·lega que, d'acord amb l'article 22 de la Llei d'enjudiciament civil, el procediment en el qual el jutge Yusty va suspendre l'informe favorable de l'ajuntament de Sant Llorenç de l'Escorial al projecte d'obra decau una vegada que el Suprem, en la sentència, "confirma la legalitat de les operacions necessàries per extreure les restes mortals del sepulcre (...) consistents en aixecar una llosa, extreure les restes i reposar el paviment original".





NO ÉS UNA LLICÈNCIA





L'Advocacia de l'Estat argumenta així mateix que l'informe municipal "no constitueix cap tipus de llicència", sinó que "un informe que és un mer acte de tràmit de l'expedient d'exhumació" i, per tant, no objecte de recurs de manera autònoma.





És a dir, una vegada que s'ha pronunciat el Suprem sobre la legalitat de tot el procediment d'exhumació posat en marxa pel Govern, "desapareix l'efecte útil del procés, ja que la finalitat del recurrent era qüestionar la regularitat urbanística dels actes de execució de l'exhumació ". "I aquestes qüestions --abunda la Advocacia-- ja han estat analitzades i rebutjades pel Suprem".





Fonts jurídiques entenen que si el jutge Yusty intenta obstruir l'execució d'una sentència ferma de l'alt tribunal com és la relativa a l'exhumació de Franco, podria estar cometent un delicte de prevaricació.