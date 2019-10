El Suprem denega a Cuixart un permís per acompanyar el seu fill al pediatre

El Tribunal Suprem ha denegat al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, concedir-li un permís per acompanyar el seu fill a la revisió pediàtrica, ha informat l'entitat sobiranista en un comunicat aquest dijous.









Òmnium ha afirmat que Cuixart ha sol·licitat el permís "perquè no està disposat a renunciar ni a la responsabilitat com a pare en la criança del nadó ni a defensar l'interès superior del menor" i ha anunciat que l'equip jurídic de l'entitat presentarà un recurs a la decisió de l'alt tribunal.





"Des de la presó, no renunciem a seguir protegint el dret superior del menor i, per tant, seguirem reivindicant el dret a participar de tot el seguiment pediàtric del meu fill", ha assegurat Cuixart, i ha defensat que, quan sol·licita aquest permís, no és per beneficiar ell, sinó el fill, ja que creu que és obligació del sistema evitar que es trenquin els vincles afectius familiars.