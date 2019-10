Un grup de persones cegues de l’ONCE “veuen” el Teatre Municipal de Girona amb el tacte

Un grup de persones cegues afiliades a l'ONCE han pogut visitar aquest matí el Teatre Municipal de Girona i l'ha pogut "veure" mitjançant el tacte. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'edició d'un cupó especial de l'ONCE amb la imatge del Teatre Municipal de Girona que es podrà comprar el diumenge 13 d'octubre.





Les persones invidents han fet una visita sensorial a diferents espais de l'equipament i han pogut conèixer l'escenari i el pati de butaques, seure a les llotges, sentir-se com un actor o una actriu abans de sortir a escena als camerinos, tocar un focus i abaixar el teló.









L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assenyalat que "l'acte d'avui és una verdadera acció d'integració i igualtat" i ha agraït "la feina extraordinària" que l'ONCE al nostre país. "Us agraeixo que hàgiu decidit comptar amb el nostre teatre per il·lustrar un dels vostres cupons, perquè representa l'essència i l'epicentre de la cultura a la ciutat. Estic contenta que avui pugueu tenir l'experiència de viure'l, tocar-lo i sentir-vos com se senten els actors i actrius que passin per aquí", ha subratllat l'alcaldessa. A l'acte hi ha participat també la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi; el delegat territorial d’ONCE Catalunya, Enric Botí, i el director de l'agència de l'ONCE a Girona, Francisco Rodríguez.





Per la seva banda, el delegat territorial d'ONCE Catalunya, Enric Botí, ha indicat que "aquest cupó és un homenatge al Teatre Municipal de Girona, a les sales, les institucions i els professionals que treballen perquè el teatre sigui un bé cultural accessible a tothom. Fer un teatre inclusiu per les persones cegues i per totes les persones amb discapacitat és fer un teatre universal i un teatre millor".





En aquest sentit, el Teatre Municipal de Girona protagonitzarà el cupó de l'ONCE del diumenge 13 d'octubre dintre de la sèrie 'Ciudades a escena' que l'ONCE dedica als teatres més emblemàtics de 50 demarcacions de l'Estat espanyol. A Catalunya també han estat protagonistes del Cupó el Teatre Nacional de Catalunya (22/09/19) i properament ho seran el Teatre de la Llotja de Lleida (20/10/19) i el Teatre Metropol de Tarragona (03/11/19). S'editaran 5 milions i mig de butlletes del cupó del 13 d'octubre.