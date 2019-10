Espanya Global llança una campanya de vídeos sobre els èxits de la democràcia espanyola

La Secretaria d'Estat d'Espanya Global ha començat a difondre fora d'Espanya, fonamentalment a través de les ambaixades i els Instituts Cervantes, la seva campanya "La democràcia es toca", una sèrie de vídeos en què, en paraules del seu responsable, Irene Lozano, els espanyols "es compten a si mateixos" i per deixar patent que Espanya és un país modern, plural i democràtic.



El llançament de la campanya es pot veure a les xarxes socials de les ambaixades espanyoles. La d'Estònia va organitzar la primera projecció al Centre Picasso de Tallin ahir dimecres i aquest dijous hi haurà una altra al Cervantes d'Estocolm.



En l'Ambaixada a Buenos Aires i al Cervantes de Dublín s'emetran el dilluns 7 i en el de Roma, amb la participació de l'ambaixador i exministre Alfonso Dastis, el 10 d'Octubre. El Cervantes de Viena també ha anunciat projeccions.





Fonts d'aquesta Secretaria d'Estat han confirmat que la campanya ha començat a difondre fora d'Espanya i que la previsió és que segueixi en marxa durant tot l'últim trimestre de 2019. Alguns dels centres on es projectarà han utilitzat els seus propis lemes : "La democràcia es viu" a Roma o "democràcia en moviment" a Estònia.



El primer dels vídeos que formen la campanya el va presentar Irene Lozano a Madrid al costat de l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena i el cineasta Juan Antonio Bayona, el passat 12 de setembre. Ara, les fonts consultades expliquen que, amb les Corts dissoltes, estan pendents de saber si poden utilitzar tot el material dins d'Espanya, però fora consideren que no hi ha problema perquè la campanya va començar abans que es dissolguessin les Corts.









PENDENTS DE LA SENTÈNCIA DEL 'PROCÉS'





Els quatre vídeos han començat a circular per Ambaixades i seus del Cervantes precisament en un moment en què s'espera que el Tribunal Suprem doni a conèixer la sentència del judici als polítics processats per intentar la independència de Catalunya. És previsible que l'independentisme prepari una reacció també fora d'Espanya.



La campanya consta de quatre vídeos en què diferents persones parlen d'igualtat, llibertat d'expressió, feminisme, innovació, ciència, drets LGTB o l'Espanya interior. El seu objectiu, va explicar llavors Espanya Global, és que "Espanya es miri i es compti per primera vegada a si mateixa, a través dels seus propis ciutadans".



"Que posem en valor el nostre caràcter modern, democràtic i plural, la qual defensem com el nostre senyal d'identitat, i el projectem cap a l'exterior", resumia Lozano.



Es tracta de complementar les dades "racionals" sobre la qualitat democràtica d'Espanya amb "l'aspecte emocional". "Es diu que el nacionalpopulisme està guanyant perquè agita les emocions i nosaltres només tenim la raó", argumentada. Amb tot, va discrepar d'aquesta anàlisi i ha opinat que, en aquest cas, la batalla és "entre la raó i la superstició, no l'emoció".