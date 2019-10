L'exdiputat i exsecretari de Programes i Àrees Sectorials de Ciutadans Toni Roldán, que va dimitir el juny passat per les seves discrepàncies amb l'estratègia del líder del partit, Albert Rivera, s'ha incorporat a l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), on dirigirà un nou 'think tank'.





Així ho ha comunicat l'escola de negocis, que ha organitzat un acte aquest divendres on Roldán i el director d'ESADE Madrid, Mario Lara, detallaran les línies estratègiques i àrees d'actuació del nou centre de coneixement, investigació i debat social.









L'exdirigent de Cs és economista, format a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la School of International and Public Affairs de la Columbia University i a l'Institut Europeu de la London School of Economics, entre altres institucions.





El que va ser portaveu econòmic de Ciutadans al Congrés dels Diputats va anunciar el 24 de juny que deixava el seu escó i els seus càrrecs en el partit perquè no compartia la política de pactes impulsada per Rivera, amb el PP com a soci preferent, el rebuig al PSOE i els acords indirectes amb Vox.





Roldán va dir llavors que s'havien "desvirtuat" els principis de "reformisme, regeneració i batalla contra el nacionalisme" amb els quals va néixer la formació taronja. Després de la seva marxa, es van produir tres dimissions en l'Executiva de Cs: les de Javier Nart, Xavier Pericay i Francisco de la Torre.