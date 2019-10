Podem i Esquerra Unida (IU) han acordat que tant les subvencions electorals com les ordinàries i de seguretat que rebi la coalició Unides Podem després de la celebració de les eleccions del 10 de novembre es repartiran entre les dues formacions, anant un 74% per a la formació estatge i un 26% per a IU.





Així, segons el document registrat davant la Junta Electoral Central (JEC), tres de cada quatre euros que la coalició ingressi aniran a parar a les arques de Podem, tota vegada que s'hagin recuperat les despeses de campanya de cada un dels socis.





La repetició de les eleccions comportarà una rebaixa del 30% en les subvencions als partits polítics, als quals l'Estat abonarà aquesta vegada 14.817,35 euros per cada escó del Congrés i del Senat, en lloc dels 21.167,64 euros que es van pagar a l'abril.









En l'escrit que formalitza l'aliança, es detalla que la coalició és d'àmbit estatal amb candidatures en totes les circumscripcions a excepció de Catalunya i Galícia, on els acords van per la via d'En Comú Podem i en comú-Unides Podem, respectivament.





Les dues formacions rubriquen a més que el consell directiu encarregat de coordinar la coalició estarà integrat per cinc representants de Podem i quatre d'IU. No obstant, en cas d'haver d'adoptar decisions, el pes de cada partit en aquest òrgan és el 74% per Podem i el 26% per a IU.





Si bé el nom de la coalició és Unides Podem, en la papereta hi haurà variacions segons el territori. Així, a Andalusia les sigles seran 'Podem-IU LV CA' (Esquerra Unida-Els Verds-Convocatòria per Andalusia); a Osca serà 'Podem-Alt Aragó en comú'; a Astúries 'Podem-IX'; a País Basc 'Unides Podem-Elkarrekin Podem'; i a Navarra 'Podem-IU-Batzarre'.





EN COMÚ PODEM





També ha quedat registrat el document signat pels d'Iglesias amb En Comú Podem i Catalunya En comú per presentar-se en coalició a Catalunya. Acorden que l'aliança serà En comú Podem-Guanyem el Canvi, i el símbol o logotip que apareixerà a les paperetes serà el d'En Comú Podem.





A més, coincideixen que es presenten a les quatre províncies catalanes i que es crea una coordinadora política com a òrgan col·legiat de decisió format per quatre membres de Catalunya en Comú, tres d'Podem i el cap de llista per Barcelona, que serà Jaume Asens.





Pel que fa al repartiment d'ingressos i subvencions que reben, es distribuiran atenent als següents percentatges: 71% per a Catalunya en Comú i el 29% per a Podem. A més, acorden que igual que va ocórrer en l'anterior legislatura, els diputats catalans electes en les generals tindran grup parlamentari propi al si del grup confederal.