El periodista Javier Otazu explica a 'Marruecos, el extraño vecino' com és el nostre conflictiu veí

Javier Otazu ha estat corresponsal de l'Agència EFE al Marroc i coneix bé un país que va visitar per primera vegada el 1990 i al qual va tornar per exercir aquesta funció vint anys després, quan havien canviat ja moltes coses, almenys aparentment, tal com explica en Marruecos, el extraño vecino (Los Libros de la Catarata), un llibre d'experiències professionals assaonat amb nombroses dades, anècdotes i experiències.





Com és aquest país situat més enllà de l'estret de Gibraltar? Per començar una monarquia en la qual el rei és "sagrat, inviolable i intocable" i "acumula el poder polític, econòmic, militar i religiós". Al seu costat, una estructura informal però que ho controla tot, el majzén, la influència arriba fins a l'últim racó del país amb la figura del moqadem, una mena de xivato local. El sistema jurídic resulta, alhora, complicat perquè les lleis tenen una "geometria variable" -no dubta a qualificar el codi penal de "liberticida, patriarcal, reaccionari i repressiu" - i no s'apliquen igualment a la ciutat que al camp on la societat és encara molt més conservadora.









Tracta sobre la forma en què s'apliquen les normes morals en censura de pel·lícules, violacions, relacions extramatrimonials, avortament, així com l'obsessió per la virginitat. També analitza el paper subordinat de la dona, tot i recents modificacions en el codi de família i denúncia dos fets lamentables, però molt freqüents en les àrees rurals: la maternitat infantil i l'esclavitud de nenes, a les que s'envia a treballar en les ciutats en condicions d'autèntica servitud.





Recorda que la suposada tolerància cap a l'homosexualitat és una llegenda, perquè aquesta diferència és seriosament castigada per les lleis penals i el gai pot i sol ser denunciat fins i tot per la seva pròpia esposa o els seus pares. És clar que "quan es tracta d'estrangers, les autoritats solen fer la« ulls grossos»".





La llibertat religiosa és una altra ficció, llevat també per als estrangers. El marroquí és, i mai deixarà de ser, musulmà des del seu naixement, dejunarà en Ramadà sota pena de sanció (encara que culpa d'això al francès Lyautey) i el pas a una altra confessió està prohibit, de manera que els conversos professaran la seva fe en les catacumbes o a la presó.





Curiosament en país en molts aspectes tan monolítics, no ho és en el idiomàtic: el francès "és l'idioma de les finances, de la medicina, de les ciències, de la tècnica, de la burgesia i de les elits marroquines", el darija o àrab vulgar i l'azmazigh o berber en zones de l'Atles i el Rif, els del carrer i l'àrab culte està reservat per a l'escola i la televisió.





Un aspecte important és la qüestió del Sàhara, anomenat en el llenguatge oficial les "províncies del sud". L'ocupació marroquina ha intentat endolcir-se amb una política d'incentius, però "tot aquest sistema no té cap transparència o rendició de comptes i ningú té autorització per explicar el seu mecanisme, ni d'on surten els fons de tantes abundàncies", que indignen la població marroquina. També hi ha excepcions fiscals per a les empreses "amb escàs èxit fora de les activitats extractives: peix i fosfats".





Un altre aspecte de l'ocupació: "el nivell de control policial i de repressió que és palpable com no succeeix en cap lloc del Marroc" per no parlar de la vigilància sobre periodistes i expulsió immediata de simpatitzants del Front Polisari, observadors de Drets humans, o parlamentaris espanyols i fins i tot europeus. Encara constata que l'independentisme, invisible en temps de Hassan II, ha tret lleument el cap, aquest fet dóna una falsa imatge de normalitat que desmenteixen els fets i el discurs oficial. En tot cas "al Sàhara hi ha un«ells» i un «nosaltres» que quaranta anys de sobirania (?) Marroquina no han aconseguit esborrar".





Finalment, tracta de les relacions amb Espanya i considera que "l'acceptació marroquina de l'statu quo a Ceuta i Melilla té un preu no escrit: el suport d'Espanya, vetllat, però cada vegada menys, a la postura de Rabat sobre el Sàhara Occidental i de la proposta marroquina d'una autonomia al territori".