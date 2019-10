El RCD Espanyol es creix a Europa

El RCD Espanyol va guanyar aquest dijous per 0-2 al CSKA de Moscou en la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europa, treballant-un bon resultat amb el qual seguir a l'alça en el 'Vell Continent' i completar el ple de triomfs espanyols, ja que el Getafe CF va vèncer per 1-2 a l'Krasnodar ia més el Sevilla FC va batre per 1-0 l'APOEL.





De tal manera, l'equip perico va mostrar la seva versió alegre i sòlida per aconseguir un triomf amb el qual situar-se amb 4 punts en el segon lloc del Grup H, tan sols per darrere del Ludogorets (6 punts). Amb això, els pupils de David Gallego van recuperar el somriure després d'una sèrie de males trobades a Laliga Santander.





FOTO: @RCDEspanyol





En un duel tosc i amb diversos cops de geni del conjunt local a la primera part, l'Espanyol va aguantar gràcies sobretot a l'encert del seu porter. A punt d'arribar al minut 13, Diego López va enviar a córner amb una bonica estirada una volea de Nikola Vlasic des de la frontal de l'àrea.





Al costat d'un cop de cap d'Arnor Sigurdsson, atrapat per l'inspirat Diego López, aquesta va ser potser l'ocasió més clara del CSKA abans del descans. Després del mateix, els moscovites van seguir dominant en el ritme de joc i en la possessió de la pilota, encara que sense gairebé traduir-lo en perill sobre la porteria contrària.





Així, els blanc i blaus van aprofitar aquesta poca mordent per assestar un cop dur en el seu primer acostament amenaçador a l'arc defensat per Igor Akinfeiev. Un servei en llarg del porter 'perico' va ser mal clar i la pilota va arribar a 'Monitors' Vargas, quen va filtrar una gran passada entre línies i Wu Llei es la 'picar' a Akinfeiev per salvar la seva sortida.





L'equip rus no va tenir capacitat de reacció i es va topar amb la rocosa defensa dels visitants, que van sentenciar a la contra en el descompte. En un servei de porteria, un altre cop de pilota de Diego López va forjar el tant, ajudat per un error garrafal d'un central del CSKA; desviar malament la pilota i aquesta va acabar a les botes de Víctor Campuzano, que va regatejar a Akinfeiev per marcar i segellar la victòria.