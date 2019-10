Cinc morts a Ucraïna després d'un aterratge forçós d'un avió procedent de Vigo

Cinc persones han mort i tres més han resultat ferides després de l'aterratge d'emergència que ha hagut de realitzar aquest 4 d'octubre a la ciutat ucraïnesa de Lviv un avió An-12 procedent d'Espanya, ha informat el Servei Estatal d'Emergències de Ucraïna.









El Ministeri d'Infraestructura d'Ucraïna ha informat que l'avió, pertanyent a la companyia Ukraine Air Alliance, cobria la ruta entre la ciutat espanyola de Vigo i Lviv, però no va arribar al seu destí per falta de combustible.





Per part seva, el Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna, ha detallat que a bord de la nau viatjaven vuit persones, de les quals set eren membres de la tripulació i una altra acompanyava la càrrega, va afegir l'entitat.





L'avió va fer l'aterratge d'emergència en un lloc a només un quilòmetre i mig de l'aeroport de Lviv.













En un primer moment, el ministre ucraïnès havia assegurat que el sinistre s'havia saldat amb tres víctimes mortals, tres ferits i dos desapareguts però posteriorment va modificar el balanç del sinistre aeri per a confirmar que hi ha cinc morts, sense donar més detalls sobre la resta de persones.





FALTA DE COMBUSTIBLE





El titular de Transports d'Ucraïna ha dit que l'avió s'ha vist obligat a realitzar un aterratge d'emergència després que es quedés sense combustible quan tenia previst arribar a Leópolis.





En el lloc del sinistre aeri s'han desplegat efectius dels serveis d'emergències i de rescat. El canal 112 ha indicat que l'avió tenia com a destinació final Istanbul i que va desaparèixer dels radars poc abans de fer escala en Leópolis, on anava a repostar.





EXTERIORS NO TÉ CONSTÀNCIA DE VÍCTIMES O FERITS ESPANYOLS





El Ministeri d'Afers exteriors, UE i Cooperació no té, de moment, constància que hi hagi víctimes o ferits de nacionalitat espanyola en l'aterratge d'emergència de l'avió.





Un portaveu d'Exteriors ha assenyalat que aquesta és, de moment, la informació preliminar que procedeix de fonts oficials. No obstant això, l'Ambaixada d'Espanya a Kíev està en contacte amb les autoritats locals per a tractar d'esbrinar si hi ha espanyols afectats.