JxCat fa xantatge al PSC amenaçant amb trencar els pactes si el Govern aplica el 155

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha tornat a mostrar la seva manera d'entendre la democaracia i ha assegurat que el seu partit trencaria els pactes municipals i supramunicipals que té amb el PSC si el Govern de Pedro Sánchez s'apliqués el 155.





La diputada al Congrés dels Diputats ha recorregut a l'xantatge i creu que no es podran mantenir els pactes amb el PSC, com el de la Diputació de Barcelona, si es torna a aplicar el 155 a Catalunya. "Hem de veure si es pot o no continuar treballant en aquesta línia. Jo penso que no s'ha de poder, però és un espai que no em correspon a mi i no tinc capacitat d'influència", va afirmar en una entrevista a 'TV3' .









Borràs ha siguido criticant als socialistes criticant que el PSC "avali i aplaudeixi" el 155 i l'ha qualificat d'"inaudit". "El PSC forma part del PSOE, i segurament és la pitjor cara del PSOE", perquè en lloc de protegir els catalans va aprovar l'aplicació del que va suposar anul·lar la seva governança, ha sentenciat. Una cosa que no ha impedit, tanmateix, que el seu partit pacti amb ells per poder entrar en diversos ajuntaments catalans.





Sobre la resposta política a la sentència del judici de l'Procés, Borràs ha apostat per una resposta col·lectiva d'institucions i ciutadania: "Cadascú, des del seu espai, ha de fer tot el que pot per treballar per la independència del país".





En preguntar-li si és favorable a una paralització de les infraestructures, ha dit que treballen en un marc coordinat, sense concretar en què consistirà, i per altra banda ha afegit que "la ciutadania catalana és autoorganitzada", i per exemple, mentre abans de l'1 -O havia incredulitat sobre si es podria votar, ho va acabar fent possible.





"És obvi que no es pot explicar el tipus de resposta que pot haver-hi", ha dit, defensant una resposta de ciutadans i institucions en comunió.





Ha recordat que el 3 d'octubre de 2017, després del referèndum de l'1 d'octubre i de la repressió que creu que va usar el Govern central per generar por i que la gent es quedés a casa, ha dit que molts catalans van sortir al carrer secundant una aturada: "Això genera uns punts d'inflexió que hem de ser capaços de generar".





JORDI SÁNCHEZ EN LES LLISTES





D'altra banda, Borràs ha afirmat aquest 4 d'octubre que pot donar-se "per fet" que l'expresident de l'ANC i dirigent d'JxCat Jordi Sànchez encapçalarà la llista de la formació, en la qual ella se situa en el segon lloc.





"Pràcticament ho podem donar per fet", ha afirmat després de ser preguntada per si Sànchez estarà al capdavant de la llista i secundat per ella.





La diputada ha dit que aquest 5 de octubre a la tarda es presenta la composició de les llistes, perquè s'aproven en un consell nacional del PDeCat per part dels organismes del partit, sobre unes llistes que s'han de presentar abans del 7 d'octubre.





Si presenten aquesta fórmula repetirien la candidatura amb la van concórrer a les eleccions del 26 d'abril on van obtenir set diputats i van ser quarta força després d'ERC, PSC i els comuns.