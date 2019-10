L'Hospital de Bellvitge realitza ja les primeres operacions de canvi de sexe

L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat ha realitzat aquesta setmana les dues primeres cirurgies de canvi de sexe, i les pacients evolucionen favorablement i s'espera que seran donades d'alta en uns dies.









Les intervencions han anat a càrrec d'una unitat multidisciplinar amb experiència reconeguda en el camp de la cirurgia genital complexa, un model pioner a Espanya que compta amb la participació de professionals dels serveis d'Urologia, Cirurgia Plàstica i Reparadora i Ginecologia, entre d'altres.





Les primeres intervencions han estat dos vaginoplàsties de dones trans que han volgut feminitzar els seus genitals, si bé l'hospital està preparat per efectuar tant cirurgies per a la feminització corporal --vaginoplastia, penectomia, orquiectomia, clitoriplastia i vulvoplastia-- com cirurgies per la masculinització - -vaginectomía, faloplastia--.





Bellvitge és un dels hospitals designats pel Servei Català de la Salut (CatSalut) com a centre de referència per a l'atenció quirúrgica a les persones trans, després de l'Hospital Clínic de Barcelona.





Fins ara, les operacions de reassignació sexual a persones trans només es realitzaven a l'Hospital Clínic de Barcelona, després de noves directrius també es poden efectuar a l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona).





La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar a l'abril una llista única a Catalunya per a aquestes intervencions, i també va informar que Salut doblarà el pressupost, el que permetrà passar de 30 a 70 intervencions anuals, incrementant l'accessibilitat de manera clara per a les persones que estan esperant aquest tipus d'operació.