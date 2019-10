Tardor calenta, periodistes públics i portaveus del poder

Quan ja ha passat un mes des que van tornar moltes persones de passar les seves merescudes vacances, les coses continuen igual que les van deixar quan van fugir a oblidar-se dels problemes propis i aliens, que són els pitjors, sobretot, quan ells no els ha causat. El dolent de l'assumpte és que la gent té la sensació que han empitjorat més encara si cap. Amb aquest panorama més d'un li agradaria aplicar a la classe política i els seus adjacents aquella famosa frase de Henry Kissinger: "No hi pot haver cap crisi la propera setmana. La meva agenda està plena ", aquest seria el desig, la realitat la marquen ells, els polítics, per molt que intentin dissimular.





Amb la primavera i l'estiu calents, la tardor que acaba de començar en la mateixa línia, la calor, o "caluret" que diria una coneguda exalcaldessa, està fent estralls: les estacions s'han convertit en calents, només canviaria la roba que hi ha de portar a cada estació, però ja ni això perquè en ple octubre encara anem a marca curta. Potser per aquests calors permanents, les meninges arriben a atrofiar-se. Aquesta seria l'explicació de la sortida de test de molta gent, entre ells els col·legues periodistes que també volen passar a la història no pel seu bon fer professional que seria el lògic, sinó per la seva creuada com a portaveus del moviment independentista, en contra de tot el que no es mou en l'àmbit que ells defensen a capa i grans sous que cobren de l'erari públic que paguem tots, sobretot -perquè són més- els que no pensen com ells. L'indignant és que aquests creuats que pretenen convertir els infidels a la veritable i única doctrina, ho fan des d'un mitjà públic, una cosa que seria impensable en altres països europeus.





Després es critica durament per part dels independentistes intransigents -n'hi ha que no ho són- el paper de la caverna mediàtica centralista de la capital de l'imperi, però no miren el que s'està fent en aquí, a la Catalunya "unida" plural i democràtica. És clar cal recordar el gran servei que fan aquests professionals a la causa dels que governen sense tenir en compte el paper d'un mitjà públic. ¿Llibertat d'expressió ?. Doncs serà que la llibertat d'expressió és el contrari del que estan fent. ¿Tots els professionals dels mitjans públics són així ?, no, però hi ha un refrany que diu "el que calla atorga". També deia Vazquez Montalbán que "no se li pot demanar a un periodista pare de família que sigui un heroi cada dia". Estem d'acord, però no és menys cert que entre això i estar callat, sempre hi ha un punt intermedi que seria el desitjable.





Aquests dies, diferents professionals dels mitjans públics estan encenent el foc per a la gran castanyada, sense pensar que es poden cremar més del que ja hi són, és clar, al final la pela és la pela i el dret a la informació de tota la ciutadania , ells ho circumscriuen al seu cercle. Són professionals ?, jo els considero predicadors ben pagats que passaran a la història com això. És clar ben pagats, perquè estan fent la seva feina a la causa. Hi ha algú aquí per posar fre als abusos ?. Crec que la part institucional està a Brussel·les i l'oposició mira a una altra banda.





Em ve a la memòria una reflexió de Mafalda que diu "Estic fent la dieta de la fe ... menjant de tot i esperant un miracle". Doncs això.