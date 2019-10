Totes les seus de les conselleries del Govern de la Generalitat han deixat d'exhibir els llaços grocs i una altra simbologia independentista abans de les 15 hores d'aquest divendres, quan ha expirat el termini que va donar la Junta Electoral Central (JEC) al president Quim Torra per retirar-los.





Al Palau de la Generalitat segueix penjada la pancarta que es va col·locar divendres passat amb el missatge a favor de la llibertat d'expressió, en substitució de la que tenia un llaç groc i que defensava la llibertat dels líders independentistes presos.









Fonts del Govern han indicat que Torra i el Govern no han donat cap instrucció per retirar res dels edificis públics, i que el secretari del Govern ha traslladat l'ordre de la JEC a cada departament perquè actués com consideri, igual que per a les eleccions d'abril passat.





El president ha presentat un recurs de reposició contra l'acord de la JEC en què recorda que la campanya no exclou la difusió d'altres missatges de signe polític, i que "la seva prohibició total afecta els drets fonamentals dels treballadors públics més enllà de tota ponderació de proporcionalitat".





En l'escrit, Torra recorda que el 27 de setembre ja va retirar la pancarta amb el llaç i al·lega que amb aquesta ordre es afecta també la llibertat d'expressió dels representants institucionals, que només pot limitar-se per causa legal interpretada restrictivament.





A primera hora del matí lluïen 19 llaços grocs en finestres de la Conselleria d'Agricultura i un altre més gran a l'entrada, que han estat retirats al llarg del matí, de la mateixa manera que un altre llaç en el departament Empresa i Coneixement.





Fonts de la Conselleria que dirigeix Teresa Jordà han indicat que aquests símbols no els havia col·locat el departament, sinó que van ser membres de l'Assemblea de treballadors per a la defensa de les institucions catalanes (Adic).





No hi havia aquest divendres símbols visibles en els departaments de Vicepresidència i Economia, Interior, Justícia, Acció Exterior, Territori i Sostenibilitat, Polítiques Digitals i Administració Pública, Treball, Salut, Cultura i Educació, malgrat que alguns dels havien tingut anteriorment.





Al Palau de la Generalitat, divendres passat es va retirar la pancarta amb el llaç groc i el missatge exigint la llibertat dels "presos polítics" per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i es va substituir per una pancarta amb un missatge en defensa de la llibertat d'expressió.





Aquesta pancarta ha estat retirada aquest divendres del balcó durant uns minuts per uns operaris, que posteriorment l'han tornat a col·locar, i fonts del Govern consultades han precisat que era per qüestions de "manteniment".





ABANS DE LES 15 HORES





La JEC va ordenar a Torra a que abans de les 15 hores d'aquest divendres retirés dels edificis públics de l'Administració de la Generalitat els símbols independentistes perquè la seva exhibició suposa un incompliment de l'obligació de neutralitat política que els poders públics han de mantenir durant el període electoral, després d'una denúncia de Cs.





En una resolució d'aquest passat dimecres, l'organisme arbitral va reiterar els arguments que ja va esgrimir en els successius acords que, sobre el mateix assumpte, va adoptar durant la campanya de les eleccions generals del passat 28 d'abril.





Torra s'enfronta a un judici per presumpta desobediència el proper 18 de novembre al TSJC per suposadament no retirar símbols d'edificis públics de la Generalitat durant les anteriors eleccions generals.