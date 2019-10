Robert de Niro, acusat d'assetjament i discriminació per una exempleada

Robert de Niro ha estat acusat d'abusos verbals, comportaments inapropiats i discriminació de gènere, per Chase Robinson, una ex empleada que l'ha demandat davant la cort federal de Manhattan, després que la seva relació laboral d'una dècada es deteriorés, segons publica el diari britànic 'The Telegraph'.





Robinson ha demanat ser compensada amb almenys 12 milions de dòlars (11 milions d'euros) per salaris perduts i per "haver suportat anys de discriminació i assetjament de gènere". La dona ha indicat als mitjans que l'actor la va tractar com la seva "esposa de l'oficina" mentre era assistent executiva i, posteriorment, vicepresidenta de Producció i Finanzaz, a l'empresa de De Niro, Canal Productions.









Segons la demanda, l'actor ordenava en ocasions a Robinson al fet que li rasqués l'esquena, li abotonara les camises, li arreglés els colls, li lligués les corbates i el despertés quan estava al llit. Tot això quan l'exempleada tenia 25 anys (en 2008) i "aspirava a una carrera al indústria de l'entreteniment".





"De Niro criticava la senyora Robinson sovint, mentre estava intoxicat, moment en què la denigrava, la reprenia, la intimidava i li llançava improperis", es reflecteix en la demanda, que afegeix que "De Niro va fer comentaris vulgars, inapropiats i de gènere a la senyora Robinson i feia broma sobre la seva recepta de viagra".





D'altra banda, la demanda s'ha produït sis setmanes després que Canal Productions, demandés a Robinson per 6 milions de dòlars en un tribunal estatal, per malversació de fons. La demanda de la companyia assenyala que Robinson va malversar centenars de milers de dòlars, va utilitzar milions de milles de viatger freqüent de l'empresa per al seu ús personal, va usar el compte en efectiu de Canal Productions per pagar articles personals i de luxe i "va mandrejar durant hores de treball, mirant moltes hores de televisió en Netflix".





Així mateix, l'empresa ha assegurat que Robinson havia fet servir la targeta de crèdit de la companyia en despeses de més de 12.000 dòlars (11.000 euros) en un restaurant i uns 32.000 dòlars (29.000 euros) en viatges de taxi i Uber.





Davant d'això, Robinson ha respost que les denúncies en contra seu són una "represàlia" perquè van ser presentades després que ella renunciés i informés a l'advocat sobre les seves intencions de demanar a De Niro per discriminació de gènere i violacions salarials.





"La demanda està plena d'acusacions de 'clickbait' que falsament deixen veure que la senyora Robinson és una gandula, una lladre i una delinqüent. Ara, quan el seu nom està a Google, aquestes acusacions apareixen a la pantalla. Els resultats han estat devastadors per la senyora Robinson. la seva reputació i la seva carrera han estat destruïdes", postil·la la demanda de l'ex emprada.