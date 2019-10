ANC i Òmnium impulsaran cinc marxes a Catalunya el dia de la sentència de l'1-O

ANC i Òmnium impulsaran cinc marxes de tres dies a Catalunya el dia que es conegui la sentència del judici de l'1-O, que recorreran uns 100 quilòmetres cadascuna i convergiran a Barcelona.









Segons un comunicat de l'ANC, les cinc marxes sortiran de Girona, Tarragona, Tàrrega (Lleida) Vic, Berga (Barcelona).





El mateix dia es convocaran diverses concentracions a les principals ciutats catalanes per respondre a la sentència, que es coneixerà previsiblement els pròxims dies.





PERNOCTACIÓ I MENJARS





El primer i el segon dia de les marxes hi haurà dues etapes --una al matí i una altra a la tarda--, i el tercer dia només hi haurà la matutina, ja que es preveu arribar a la capital catalana al migdia.





La voluntat és també "retornar a la ciutadania el paper protagonista de les mobilitzacions", segons la ANC, que ha detallat que no hi haurà limitacions per a participar i que cada etapa començarà i acabarà en un nucli urbà.





S'oferiran desdejunis, menjars i sopars populars, i es podrà pernoctar en els municipis en els quals acabi l'etapa diària de manera gratuïta per a poder prosseguir la marxa l'endemà, alguna cosa que requerirà reserva en una web que s'obrirà aquest mateix divendres.





Les entitats han destacat que la iniciativa està inspirada en marxes pacífiques històriques i que vol ser una "resposta de país en favor de la llibertat" dels dirigents independentistes empresonats i pretén involucrar a tot el territori de manera transversal i plural.