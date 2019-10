L'Ibex 35 ha posat fi a una setmana marcada per la volatilitat que l'ha portat a perdre un 2,42% ja col·locar-se en els 8.961,8 punts. Tot i això, ha experimentat una alça del 0,67% en la sessió d'aquest divendres.





L'índex ha destacat també aquesta setmana per patir la caiguda més diària en dos anys, quan dimecres passat es va enfonsar un 2,77% pels mals resultats macroeconòmics, les tensions comercials i els canvis en les recomanacions d'alguns valors, a més del vist plau de l'OMC a EUA per imposar aranzels a la UE.





L'analista de XTB Francisco Sánchez-Matamoros ha destacat l'onada de vendes que ha patit l'Ibex 35 des de dimarts passat, generant pics de volatilitat i fent caure a les borses americanes des de zones de màxims.









"Els catalitzadors negatius segueixen instal·lats en un mercat que dilata les compres fins reduir-lo. La guerra comercial, l'Brexit i, més recentment, el refredament de l'economia global, fan que, de nou, els bancs centrals comencin a moure la seva maquinària en termes d'expansió monetària", ha explicat l'expert.





Concretament aquest divendres, els valors que més han pujat han estat Amadeus (+1,5%), Inditex (+1,42%), Ferrovial (+1,33%), Merlin Properties (+1,18%) i Endesa (+1,1%), mentre que en el costat contrari han destacat Ence (-1,9%), Mediaset (-0,89%), Siemens Gamesa (-0,81%) i Acerinox (-0,67 %).





La resta de principals places europees han finalitzat la jornada d'aquest divendres amb ascensos del 1,03% en el cas del FTSE 100 de Londres, del 0,74% pel Cac 40 de París i del 0,6% per al Dax de Frankfurt.





De la seva banda, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, de referència per al 'Vell Continent', se situava en els 58,41 dòlars, deixant enrere les pujades generades per la incertesa geopolítica, principalment a l'Iran. El Wast Texas Intermediate (WTI) se situava en els 52,92 dòlars per barril.





Al seu torn, la prima de risc espanyola es mantenia al voltant dels 71 punts bàsics, amb l'interès exigit al bo a deu anys en el 0,135, mentre que l'euro s'intercanviava a 1,0974 'bitllets verds'.





SETMANA CARREGADA D'ESDEVENIMENTS RELLEVANTS





La setmana que ve arribarà carregada d'esdeveniments rellevants per als mercats, com la cimera entre EUA i la Xina per acostar postures que es produirà dijous que ve.





Alhora, el primer ministre britànic Boris Johnson s'ha compromès a enviar una carta a Brussel·les demanant una extensió del Brexit més enllà del 31 d'octubre en cas de no arribar a un acord amb la UE en les pròximes setmanes.





També estaran en el punt de mira dels inversors les actes del Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les sigles en anglès) i les dades d'inflació del país nord-americà, ja que donarà pistes sobre la possibilitat d'una nova rebaixa de tipus per part de la Reserva Federal (Fed) en la reunió a finals d'aquest mes.