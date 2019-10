El Govern espanyol convoca l'ambaixador dels EUA pels aranzels

El Govern espanyol ha convocat aquest divendres l'ambaixador nord-americà a Espanya per transmetre-li el seu "rebuig frontal" a l'anunci d'aranzels contra productes espanyols, segons ha informat el Palau de la Moncloa.





En un comunicat, el Govern, encara que ha insistit en la seva voluntat d'acord, ha advertit que si l'Administració dels Estats Units rebutja el diàleg amb la UE, "el Govern espanyol reaccionarà de forma immediata amb fermesa i claredat" per defensar els interessos de ciutadans i empreses espanyols.









"S'activaran totes les mesures legals al seu abast, dins de marc multilateral i en dreta coordinació amb la Comissió Europea i els nostres socis europeus", ha dit.





La convocatòria l'ambaixador Duke Buchan, una mesura de protesta diplomàtica més intensa que el simple enviament d'una "nota verbal", l'ha fet el secretari d'Estat per a la UE, Marc Aguiriano.





El Govern espanyol ha rebutjat "enèrgicament" l'anunci de l'Executiu de Estats Units d'aplicar a partir del proper 18 d'octubre augments aranzelaris sobre productes europeus, després que una resolució de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) hagi habilitat a l'Administració Trump a fer-ho com a conseqüència de les ajudes que ha rebut el fabricant europeu aeronàutic Airbus per part de països de la UE.





De fet, de confirmar-se els aranzels, l'Executiu demanarà a la Comissió Europea l'adopció d'accions immediates de resposta enfront de les pujades aranzelàries sobre resolucions anteriors de l'OMC que li atorgaven a la UE el dret d'imposar contramesures per valor de més de 4.000 milions d'euros que mai van ser aplicades en tota la seva extensió.





"La UE ha conservat el dret a restablir la legislació necessària per imposar contramesures de manera immediata en ple compliment de les normes de l'OMC", avisa Moncloa.





MOBILITZACIÓ DE RECURSOS FINANCERS





A més, el Govern va sol·licitar a la Comissió Europea de manera immediata la mobilització de recursos financers comunitaris en el marc de la gestió de crisi per al sector agrícola, amb l'objectiu de poder atendre les mesures necessàries per mitigar els efectes que puguin tenir els aranzels sobre el sector productor.





Així mateix, va a demanar l'activació del mecanisme d'ajuda per a l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva, amb el qual es dóna un ajut per tenir emmagatzemat l'oli d'oliva, cobrint els costos financers i de provisió, a més de l'activació de mesures de promoció de la PAC a tercers països per als productes afectats.





A la nota, l'Executiu de Sánchez defensa que Espanya ha advocat al llarg de l'últim any per solucions "acordades, equilibrades i satisfactòries per a ambdues parts en aquest cas" i recorda que en uns mesos es coneixerà una nova resolució de l'OMC donant resposta a les ajudes que el Govern dels Estats Units podria haver atorgat el rival d'Airbus al país americà, Boeing, el que podria habilitar la UE a aplicar aranzels a EUA





CRIDA A LA NEGOCIACIÓ





"En aquesta situació, i existint dos panells 'creuats', el Govern reitera la voluntat de negociar entre EUA i la UE per arribar a un acord que eviti la imposició de mesures perjudicials per a ambdues parts. Els conflictes comercials, a més de ser a curt termini, no beneficien a ningú i perjudiquen tant a productors com a consumidors", explica Moncloa.





En aquest sentit, l'executiu assenyala que aquests aranzels se sumen a una llista de mesures adoptades per l'administració nord-americana en l'últim any "contra interessos espanyols i europeus", com els aranzels a l'acer i alumini, la imposició d'aranzels a les olives negres espanyoles o la reactivació de la Llei Helms-Burton, una mesura que considera que contravé el dret internacional.





El Govern espanyol ha posat èmfasi que "no té cap sentit que un conflicte sobre el finançament de la construcció d'aeronaus civils derivi en una guerra comercial estesa al sector agroalimentari".





REFORÇ DE LA PROMOCIÓ EXTERIOR





De moment, una de les primeres mesures adoptades és que l'ICEX reforçarà la promoció internacional dels sectors afectats, tant en el propi mercat dels Estats Units, com en mercats alternatius de ràpid creixement i alt potencial.





En el cas dels Estats Units, que és ja el mercat en què ICEX realitza el major nombre d'accions relacionades amb aliments, vins i gastronomia, la promoció en aquest mercat se centrarà especialment en segments d'alt valor afegit, amb l'objectiu de pal·liar el impacte que tindrà l'alça en els preus d'aquests productes sobre la demanda dels consumidors nord-americans.





Finalment, el Govern espanyol confia que en les properes setmanes l'administració nord-americana entengui que un acord és necessari "per evitar danyar l'esperit de col·laboració i entesa que caracteritza les relacions bilaterals en tots els àmbits".