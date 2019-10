Bescansa torna a primera línia com a cap de llista de Més País per la Corunya

La cofundadora i exdirigent de Podem Carolina Bescansa encapçalarà la llista de Més País per la Corunya, segons han confirmat fonts de la formació liderada per Iñigo Errejón.





"Experiència, mesura, esperit constructiu, experta sociòloga, gran coneixedora de la societat espanyola, tarannà, escolta i moderació. Són les qualitats que veiem en ella", han destacat les mateixes fonts sobre el seu fitxatge.









Bescansa, que es va distanciar del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, a l'Assemblea de Vistalegre II de fa dos anys, va tractar de plantar cara a la direcció tant en les primàries de la Comunitat de Madrid, en què va sortir elegit com a candidat Errejón , com en les de Galícia. En els dos casos, no va aconseguir el seu objectiu.





Des de la seva marxa del partit morat, Bescansa sempre ha mostrat el seu suport a Errejón, especialment quan aquest va decidir abandonar el seu escó com a diputat al Congrés. "Iñigo Errejón ha deixat el seu escó. Al meu parer, és un gran error i un símptoma més de la deriva que, tristament, ha pres la nostra organització", va dir llavors.





Poc després, quan Errejón va donar el salt a la Comunitat de Madrid amb la plataforma Més Madrid, se li va oferir la possibilitat de ser la número dos de la seva llista. Llavors, Bescansa va rebutjar l'oferta per no perjudicar la formació estatge.





Des de la seva marxa de la política, Bescansa, que és doctora en Ciència Política i Sociologia, ha integrat la comissió d'experts creada pel Centre d'Investigacions Sociològiques per estudiar millores en la 'cuina' de les enquestes electorals. A més, imparteix l'assignatura Mètodes i tècniques d'investigació en ciència política a la Universitat Complutense.





La incorporació d'una de les fundadores de Podem arriba després que Més País anunciés ahir que la senadora d'Endavant Andalusia Esperança Gómez seria el cap de llista de la formació per Sevilla per als comicis del pròxim 10 de novembre.