La FIFA signa un acord amb l'OMS per garantir que tots els seus esdeveniments siguin lliures de fum

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la FIFA han signat un acord de quatre anys per garantir, entre altres aspectes, que tots els esdeveniments de l'organisme rector del futbol a nivell mundial siguin entorns lliures de fum. El conveni, a més, demana a les federacions nacionals de futbol que adoptin polítiques en aquest sentit, especialment en els estadis.









El conveni, rubricat aquest divendres a la seu de l'OMS a Ginebra, recull també la col·laboració d'ambdues entitats per promoure estils de vida saludables a través del futbol. Per exemple, van a impulsar programes i iniciatives conjunts per fomentar la participació en activitats físiques, d'acord amb les orientacions de l'OMS, i per col·laborar amb associacions nacionals i xarxes d'ambaixadors de bona voluntat de l'OMS, futbolistes, entrenadors i voluntaris.





Igualment, col·laboraran per utilitzar els esdeveniments de la FIFA amb l'objectiu d'establir "millores duradores en salut i seguretat", per exemple en matèria d'higiene i prevenció de malalties. En tot aquest procés, l'OMS assessorarà tècnicament a la FIFA en qüestions de salut. L'OMS i la FIFA ja han col·laborat per prohibir el tabac en els tornejos de futbol, com al Mundial de 2018.





"L'OMS està entusiasmada amb aquesta col·laboració amb la FIFA. La meitat de la humanitat va presenciar la Copa del Món de 2018. Això vol dir que el potencial per a nosaltres és enorme si formem equip per arribar a milers de milions de persones amb informació que els ajudarà a viure vides més llargues i saludables", ha comentat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre l'acord.





Per la seva banda, el president de la FIFA, Gianni Infantino, també ha celebrat aquesta col·laboració: "M'alegra enormement anunciar aquesta col·laboració amb l'OMS. El futbol és un idioma universal excepcional i volem utilitzar la nostra plataforma i xarxes per donar suport a iniciatives saludables i promoure modes de vida sans en tot el món".