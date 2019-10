El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que el seu partit només donarà suport a les respostes a la sentència de l'1-O que serveixin per avançar cap a la independència: "ERC només donarà suport a aquelles propostes que ens ajudin a avançar de veritat cap a la república".





"No volem fum ni simbolisme buit, volem guanyar de manera definitiva. Venim de molt lluny i volem culminar-ho", ha dit en una entrevista d'Europa Press.





Ha insistit que la millor resposta serà la que "generi més consens i permeti enfortir les institucions catalanes en un moment en què precisament seran atacades".









"Això pot tenir diferents propostes, però nosaltres estarem al costat de la qual sigui majoritària entre tots els actors", i ha dit que, des de la presó, està informat de les negociacions que mantenen els partits per consensuar la resposta a la sentència, i confia en els membres d'ERC que participen en aquestes negociacions.





En pro d'aquest consens, ha refusat revelar l'opció que el seu partit prefereix, però sí que ha valorat algunes propostes que s'han posat sobre la taula en els últims mesos, com constituir un Govern de concentració amb els comuns i la CUP, que tots dos partits ja han rebutjat.





Sobre aquesta possibilitat que han plantejat alguns dirigents republicans com el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, Junqueras ha defensat que és una proposta que enforteix les institucions: "Ens fa més forts".





"Hi ha diverses propostes en què ens hem de trobar, totes elles han de coincidir en un fet cabdal, fent-nos més forts institucionalment i més útils a la nostra societat", ha defensat.





"El Govern de concentració ens fa més forts i Aragonès ho planteja apel·lant a la seva responsabilitat amb els ciutadans davant d'un Estat cada vegada més demofòbic. És difícil però alhora explorable", ha dit.





Sobre si avala que en una resposta a la sentència s'exerceixi la desobediència institucional, ha respost: "Hem obediència als nostres conciutadans. En qualsevol cas, nosaltres haurem de fer allò que serveixi per avançar de veritat", i ha alertat que, segons ell, l'Estat ja ha demostrat que pot posar en risc les institucions catalanes amb el 155.





"No pot tornar a passar, hi ha un bé a preservar i són els ciutadans d'aquest país i les seves institucions. El 155 no és un atac contra els independentistes, sinó contra tota la ciutadania del nostre país pensin el que pensin", ha dit.





"I estem farts que se'ns amenaci des de Madrid, tot i que els deixa en evidència perquè és la demostració que no els importen els ciutadans d'aquest país", ha recriminat.





L'AMNISTIA ÉS EL MILLOR MECANISME





Una altra proposta plantejada des de l'independentisme és reivindicar l'amnistia dels presos sobiranistes, si són condemnats pel TS, cosa que Junqueras comparteix perquè creu que és "el millor mecanisme" per tornar el conflicte a la política.





Ha advertit que, si no hi ha un mecanisme com l'amnistia, no podrà haver-hi una negociació amb l'Estat: "Si no aconseguim el mecanisme per anul·lar la causa general contra l'independentisme difícilment podrem entrar en una fase de negociació per arribar a una solució política del conflicte. Hem de tornar el conflicte polític a la política, l'amnistia és el millor mecanisme".





No obstant això, els comuns ja han manifestat que prefereixen reformar el Codi Penal, perquè creuen que no veuen viable que un Govern del PSOE accepti amnistiar els dirigents independentistes que puguin ser condemnats, davant del que Junqueras replica: "També ens deien que mai podríem fer el referèndum i ho vam fer".





En ser preguntat per quin és el mandat de l'1-O dos anys després, ha contestat que "és la llavor de la llibertat, probablement el moment fundacional" i una jornada que ho va canviar tot, encara que constata que no va servir per aconseguir la independència, pel que creu que serà necessari buscar un nou moment.





"Si cal, hi haurà nous octubre 1 perquè el que és segur és que els catalans ja no renunciarem mai al dret a decidir. Lamentablement, el referèndum no ens ha permès guanyar la independència com molts voldríem, però ens hem guanyat una sobirania a la qual no renunciarem mai. Caldrà un nou moment refrendari", ha raonat.





CONFIANÇA EN LA CIUTADANIA





Per a ell, si la sentència no és absolutòria, no només serà un atac contra els acusats, sinó "contra tot el poble de Catalunya, ho serà contra la mateixa democràcia", pel que està convençut que la reacció de la gent serà massiva , cívica i pacífica.





Per això, espera que la resposta al TS aglutini diferents actors, no només de l'independentisme, i creu que es pot aconseguir sense que ningú renunciï a res: "Davant la repressió ferotge, els demòcrates s'uniran molt més enllà de les diferències que hi pugui haver-hi, com vam fer el 3-O. No és qüestió de renunciar a res, sinó de sumar".





A més, confia que la gent sortirà al carrer per respondre a la sentència del TS: "Els ciutadans i ciutadanes sempre han estat allà on ha estat necessari, mai han fallat. Mai. No tinc cap dubte que la ciutadania estarà sempre".