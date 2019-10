Márquez torna a caure i cercarà el títol des de la tercera plaça

El francès Fabio Quartararo (Yamaha) ha aconseguit aquest dissabte la pole, amb rècord absolut del circuit a la carrera de MotoGP del Gran Premi de Tailàndia, després d'una sessió en la qual es va imposar a l'espanyol Maverick Viñales (Yamaha) i en la qual el líder del mundial, Marc Márquez (Repsol Honda), va sofrir una caiguda però sortirà des de la tercera posició a la recerca del seu sisè títol de la categoria.





El de Cervera, que va sofrir una aparatosa caiguda als entrenaments de divendres que li va obligar a passar per l'hospital, va tornar a pujar-se a la moto i ho va fer amb bones sensacions; va ser segon a l'FP4, només per darrere del 'rookie' de Niça, i a la Q2 va dominar durant gran part de la sessió una lluita apassionant amb el francès i en Viñales.









El català va ser el primer en marcar un bon temps de referència, i després que el de Roses aconseguís superar-lo, va tornar a esforçar-se per situar-se de nou en el més alt de la taula de temps. No obstant això, per darrere va arribar Quartararo, que va establir un 1:29.920 que es convertia en el nou rècord absolut del circuit -superant l'anterior marca de Márquez-.





Això va portar al líder del Mundial a arriscar massa, i en la seva última volta ràpida va caure a terra a la corba 5 del traçat de Buri Ram, a la mateixa on poc abans també havia caigut Valentino Rossi (Yamaha) -que sortirà novè-. Quartararo, que encara aconseguia millorar la seva marca (1:29.719), també va caure a la 6, mentre que Viñales aconseguia posar-se enmig del francès i del de Cervera.





No obstant això, les circumstàncies no canvien per a Márquez; serà campió del món de MotoGP, per sisena vegada, aquest cap de setmana si aconsegueix dos punts més que el seu únic rival en la classificació, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), que arrencarà des de la setena plaça.





Quant a la resta d'espanyols, Joan Mir (Suzuki) partirà vuitè, Àlex Rins (Suzuki) ho farà desè, Pol Espargaró (KTM) començarà onzè després de passar per la Q1 i Aleix Espargaró (Aprilia) iniciarà des de la dotzena posició. Tito Rabat (Ducati) sortirà divuitè, just per davant de Jorge Lorenzo (Repsol Honda).