Almenys 104 morts i més de 3.000 ferits en les protestes a l'Iraq

Almenys 104 persones han mort i més de 3.000 han resultat ferides des del principi de les violentes protestes antigovernamentals que han commocionat l'Iraq aquesta setmana, segons l'Alta Comissió de l'Iraq per als Drets Humans, un grup d'observadors humanitaris de caràcter semioficial.





La majoria dels morts són civils tot i que també es té constància de sis agents de policia morts des de l'esclat de les protestes dimarts passat, segons ha informat un dels responsables de l'organització, Alí al Bayati.









Aquest nou balanç, que augmenta significativament les estimacions anteriors, s'ha donat a conèixer hores després que el primer ministre de l'Iraq, Adel Abdul Mahdi, aixequés el toc de queda sobre la capital del país, Bagdad, imposat dijous com a resposta a les protestes contra el Govern del país per la crítica situació econòmica, l'atur i la corrupció.





El toc de queda a la ciutat ha estat suspès al voltant de les 04.00h d'aquesta matinada, hora peninsular espanyola, segons els mitjans oficials citats per la cadena panàrab Al Yazira, encara que de moment sembla seguir vigent en altres ciutats del país.





Aquesta crisi representa el major repte al que s'ha enfrontat el primer ministre, que va accedir en poder l'any passat amb el suport dels partits xiïtes que governen l'Iraq des de la caiguda de Sadam Hussein el 2003.





ÚS DE MUNICIÓ REAL





Les manifestacions espontànies de joves iraquians que reclamen treball i la fi de la corrupció endèmica al país han degenerat en enfrontaments, i Amnistia Internacional (AI) ha denunciat l'ús de munició real per part de les autoritats per a dispersar als manifestants.



El Govern iraquià va anunciar el diumenge un decret que conté 17 mesures socials en resposta a les demandes dels manifestants i per a tractar de posar fi a les protestes, que van des de l'ajuda a l'habitatge fins a la concessió de pensions als joves desocupats. En un consell extraordinari, el govern de Adel Abdel Mahdí va aprovar una ajuda de 175.000 dinars (uns 136 euros) durant tres mesos per a 150.000 aturats i persones incapaces de treballar i va decidir posar en marxa un programa de formació per a 150.000 aturats.



També es va decidir construir 100.000 cases, després que les autoritats locals de diverses parts del país comencessin al setembre a destruir les cases situades en barris clandestins, on viuen tres milions d'iraquians, que van construir sense permís en terrenys estatals.



L'executiu també va ordenar la installació d'espais per a venedors ambulants, en un intent de crear ocupacions, especialment entre els joves, una quarta part dels quals estan aturats a l'Iraq.



A més, les autoritats, que acusen els "sabotejadors" i als "homes armats no identificats" infiltrats de disparar contra els manifestants i les forces de seguretat, han anunciat que han inscrit a les persones assassinades en les protestes en la llista dels "màrtirs", la qual cosa donarà a les seves famílies el dret a exigir una indemnització.