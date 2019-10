La Policia Nacional desarticula una plataforma que difonia vídeos jihadistes en castellà

La Policia Nacional ha detingut a Parla a un jove de 23 anys d'edat per la seva presumpta integració en l'organització terrorista DAESH i la seva participació en els delictes d'enaltiment i amenaces terroristes a través de la plataforma 'Muntasir Media' que difonia vídeos en castellà a favor de l'organització gihadista.





En un comunicat, la Policia Nacional ha explicat que l'arrestat era l'únic responsable a Espanya de l'anomenada 'Muntasir Media', plataforma no oficial encarregada de la difusió massiva de continguts en favor de l'organització terrorista i que buscava llançar missatges de por i intimidació a través d'Internet. Els agents també han detingut una segona persona que posteriorment ha estat posada en llibertat.





Durant el registre al domicili del detingut, els agents han trobat gran nombre de precursors químics, entre ells nitrat d'amoni, així com peròxid d'hidrogen i metiletilcetona (MEK); elements clau en la confecció de l'anomenat TATP o "mare de Satan", l'explosiu més utilitzat pels gihadistes i emprat pels terroristes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.





A més, s'ha intervingut gran quantitat de material electrònic, telèfons mòbils manipulats, rellotges modificats susceptibles de ser utilitzats com temporitzadors, una funda de armilla antibales i una placa amb balins adherits a manera de metralla.





Els agents han trobat manuals manuscrits i "croquis" sobre els passos a seguir per a la confecció d'artefactes explosius improvisats. A més, el detingut havia confeccionat una llista on assenyalava com a objectius a nombroses persones i a determinades infraestructures.