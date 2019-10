Bonvehí mostra suport a Torra en nom del PDeCAT davant la moció de censura

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha enviat el seu suport al president de la Generalitat, Quim Torra, que aquest dilluns se sotmetrà a una moció de censura al Parlament a iniciativa de Cs, als quals ha acusat d'utilitzar la Cambra "només per fer teatre".





Durant la seva intervenció al Consell Nacional del seu partit aquest dissabte, ha estat aplaudit en esmentar a Torra i en demanar que "es deixi d'utilitzar el Parlament per a fins electorals", i ha assegurat que no es pot permetre el que Cs porta fent aquests últims anys.





Ha confiat que la moció de censura de Cs no prosperarà, ja que està "basada en barbaritats", i ha reiterat el seu suport al president Torra.









LLISTES DEL 10N





També ha anunciat que el PDeCAT ha ratificat la repetició amb la fórmula de JxCat per a les eleccions generals del 10 de novembre, així com les llistes encapçalades pels presos independentistes Josep Rull (Tarragona), Jordi Turull (Lleida), Jordi Sànchez (Barcelona) i Joaquim Forn (Girona).





Ha demanat el vot a la gent que senti "esgotament" en acudir de nou a les urnes el 10 de novembre, ha opinat que no es poden quedar a casa i regalar els seus vots, pel que ha demanat que donin suport al seu partit.





Bonvehí ha criticat la falta d'acord per formar un govern central i una "incapacitat dels partits espanyols i incapacitat d'escoltar els partits independentistes".





DEMANA ABSOLUCIÓ





A més, ha reivindicat l'1-O, ha defensat que l ' "única violència ha estat la de les forces de seguretat de l'Estat", i ha destacat que el català és i serà un poble pacífic.





Ha afegit que l'Estat té "una última oportunitat per redimir el que ha fet aquests dos anys", després del que ha reclamat l'absolució per als independentistes empresonats per l'1-O, a l'espera que el Tribunal Suprem publiqui la sentència.