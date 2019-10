Espadaler (Units) s'abstindrà en la moció de censura: "No canviarà res"

El secretari general d'Units per Avancar i únic diputat del partit al grup PSC-Units del Parlament, Ramon Espadaler, s'abstindrà dilluns a la moció de censura al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè "no canviarà res".





En un comunicat de Units per Avançar que recull les seves declaracions en la Convenció Nacional de la formació d'aquest dissabte, Espadaler ha detallat que no serviria de res canviar un president "que només ho és d'una part dels catalans, per una presidenta que només pretén ser-ho de l'altra".

Espadaler ha afegit dos motius més per l'abstenció: considera que la moció de censura és un moviment electoralista de Cs i afegeix que "anar de Quim Torra a Lorena Roldán és anar del foc a les brases".









"El que necessita Catalunya no és una moció de censura", ha criticat sobre la votació que es farà dilluns al Parlament a proposta de Cs.





Ha defensat que es convoquin eleccions com més aviat i obrir una nova etapa "presidida pel diàleg" i el respecte per la diferència.