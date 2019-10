El Reial Madrid venç el Granada sense glòria (4-2)

El Reial Madrid va batre aquest dissabte per 4-2 al Granada CF en la vuitena jornada de Laliga Santander, fent bona la seva condició de líder en solitari del campionat i vivint una cita gairebé tan irregular com en l'anterior compromís davant del seu públic, mitigant poc el neguit per l'empat previ contra el Club Bruges.









Així, els pupils de Zinédine Zidane van defensar amb èxit la seva posició d'honor a la taula classificatòria, ara ocupant amb 18 punts i deixant al conjunt nazarí amb 14. Els matalassers, que ja acostumaven a sortir golejats del feu madridista en les seves últimes visites, van fallar en moments clau de concentració i van trobar a faltar mordent amunt.





El conjunt merengue va dominar el ritme des del principi i va obrir el marcador mentre el seu adversari encara s'acoblava sobre la gespa de l'estadi Santiago Bernabéu. Ni dos minuts havien transcorregut del cronòmetre quan el gal Karim Benzema va posar el 1-0, reblant de prop i per ras una fabulosa assistència de Gareth Bale.





L'extrem gal·lès, al pic dret de l'àrea, va efectuar un centre al segon pal amb l'exterior de la seva bota esquerra; aquí va aparèixer el '9' blanc per anotar el vuitè gol del seu compte particular contra el Granada, que per arrodonir la seva mala arrencada va haver de substituir immediatament a Ángel Montoro després d'un mal suport a una pilota dividida.





Els locals, el gol inicial va corroborar el VAR pels dubtes en la posició de Benzema, es van veure esperonats i van protagonitzar dues ocasions en el primer quart d'hora. Una portar la signatura de Dani Carvajal, habitual lateral dret, però que va actuar al costat esquerrà per les nombroses baixes de Zidane per a aquesta demarcació.





El '2' madridista va fer una 'paret' amb Benzema i va galopar fins plantar-se davant de Rui Silva, encara que el seu xut per baix va ser desviat pel porter rival. Tot just un parell de minuts més tard, Fede Valverde va realitzar un cop de cap en una jugada a pilota parada i va donar més feina al porter portuguès, el més destacat dels visitants.





Replicar dalt el seu company Antonio Puertas, amb un cop de cap desviat i que almenys va servir per posar el fre a un partit que se li estava escapant al seu equip tot just començar. No obstant això, va ser gairebé un miratge, ja que Alphonse Arèola ni es va immutar en tota la primera meitat del partit.





Al davant ho va intentar després Sergio Ramos, de falta directa a la frontal, quedant-se a punt de marcar perquè el seu tir va tocar en un oponent i descuadró a Rui Silva, havent-se estirat cap a l'altre costat. No van parar aquí les envestides merengues, ja que Carvajal de nou, en posició de davanter centre, va tenir el segon a les seves botes després d'una triangulació seva amb l'omnipresent Benzema i amb Toni Kroos.





Enèsima vegada que Rui Silva va aparèixer al rescat dels seus, manant a córner el tir. Però és que també es va mantenir atent als múltiples pilotes en llarg que buscaven l'esquena dels centrals granadinistas, que no van donar l'abast per agafar en velocitat als Benzema, Bale i companyia, alhora que Eden Hazard entrava en feina.





El mitjapunta belga va trigar a entrar en calor, però va atiar a la defensa d'un Granada que va optar per replegar-se fins al descans. La seva única opció de seguir amb vida era mantenir-se a un gol de distància quan arribés la mitja part, però el Reial Madrid es va encarregar de truncar aquest petit somni en el temps afegit.





Benzema va forçar una pèrdua de pilota contrària a la línia de tres quarts, arribant-la pilota a un Hazard que, amb una mica de sort, es va treure un xut mossegat que va servir per anotar de vaselina. Entre un "xurro" i un golàs, el belga semblava dissipar els fantasmes de la recent mala nit del Bruges.





Per a més inri, Luka Modric va col·locar el 3-0 en tornar de vestidors. El migcampista croat havia estat suplent, però va saltar al camp a prop del descans, substituint al lesionat Kroos. Aquesta modificació va atorgar vigor l'atac local, tot i que igualment va desequilibrar les línies defensives. Poc va importar això en el minut 61, quan el '10' merengue va fer el tercer amb un xut amb la dreta forta, llunyà ja l'escaire.





Golàs, ara sí, sense discussió. Però immediatament el Reial Madrid es va enredar en si mateix, exemplificat per un error de Arèola controlant una pilota relativament fàcil. El porter francès va calcular malament i Carlos Fernández li va prendre la pilota, sent objecte de falta i per tant de penal; aquest va ser aprofitat per machis, amb aplom per retallar diferències.





Els nervis del conjunt de Zidane van tornar instantàniament, amb Raphael Varane buidant de cap altre cop de cap de Germán, com a preludi d'un córner que va acabar en el 3-2. El seu autor va ser Diumenges Duarte, molt atent en el segon pal a la 'pentinada' de qualsevol company al primer pal. L'estratègia del tècnic Diego Martínez va donar els seus fruits i provocava un desenllaç d'infart en un assolellat dia que a l'inici era plàcid.





El guardaespatlles de sempre aquesta temporada al Reial Madrid, Benzema, va tenir a les botes el 4-2 i la tranquil·litat; però, el xut del francès a passada d'Álvaro Odriozola va ser repel·lit per Rui Silva. A l'contraatac, amb el Granada molt amunt i descosit per la urgència de buscar l'empat, va sentenciar James Rodríguez en una jugada similar en el seu origen per la dreta, reblant la diana de l'alleujament.