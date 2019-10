Els clubs de futbol espanyols podrien sortir a borsa

Els clubs de la lliga espanyola de futbol podrien sortir a borsa i formar part de l'Ibex 35, l'índex borsari que engloba les 35 firmes més importants d'Espanya.









L'asseguradora Mapfre, a partir del seu fons AM Behavioral Fund, estaria disposada a que aquesta possibilitat es faci realitat, i és que aquest fons posa en relleu les rendibilitats que suposaria invertir en equips cotitzats.





De fet, amb aquest sistema, a l'Ajax i el Lió ja hi ha hagut una rendibilitat propera al 10 per cent en menys d'un any.





Les previsions indiquen que abans de 2025 ja podria haver-hi algun club espanyol a l'Íbex 35 i, entre els candidats destaquen Atlètic de Madrid, Sevilla i València.





En canvi, la sortida a borsa de Reial Madrid i el FC Barcelona no sembla possible, segons els experts, que consideren que aquests clubs tenen un component social massa gran, a més que darrere d'ells hi ha un poder empresarial important i interessos de grups editorials i polítics que no voldrien que un sistema els fes perdre el control.