El Barça aparta Víctor Valdés del Juvenil A

El FC Barcelona ha decidit apartar l'exporter Víctor Valdés com a tècnic del Juvenil A després d'11 setmanes complicades.









Entre els motius de l'acomiadament, figuren les diferències amb Patrick Kluivert, abans company d'equip i ara el seu superior.





Valdés era una aposta personal del president Josep Maria Bartomeu en el seu afany per fitxar exjugadors de renom.





El 19 de juliol Valdés va arribar al juvenil com a entrenador per fer d'aquest equip un grup de futbol d'atac i dinàmic. No obstant això, des de la cúpula del club recelaven de les seves estratègies, entre les quals també figura tractar els jugadors a manera de peces d'escacs, i Valdés va rebutjar ingerències en la seva feina.





Valdés va realitzar canvis en els horaris dels entrenaments, el que també va provocar queixes entre els pares, i ha protagonitzat desencontres amb la premsa, com quan va protestar per no tenir taula i cadira per parlar davant dels periodistes i haver de fer-ho de peu davant el micro , que és el que fan molts entrenadors.





L'exporter vol entrenar i jugar més en el nou estadi Johan Cruyff, però des del club assenyalen que ja coneix els calendaris, igual que el Barça B i el Femení, que també disputen els partits en aquest estadi.





Per tot això, la relació entre l'entrenador i el club es troba més que distanciada, i la solució més fàcil ha estat optar per la seva marxa.