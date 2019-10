El Suprem elimina els últims obstacles per a l'exhumació de Franco

La Sala del Tribunal Suprem que ha avalat la decisió del Govern d'exhumar les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos es reuneix previsiblement dimarts per remoure els últims obstacles processals referits a aquest assumpte. Es resoldrà d'una banda la suspensió cautelar del decret de l'Executiu que encara pesa sobre tres recursos no resolts - el de les fundacions Franco i en Defensa de la Vall i dels Benedictins- i de l'altra solucionar l'aclariment sol·licitat per la família Franco d'un aspecte concret de la sentència.













La resolució d'aquests serrells permetrà solucionar de forma definitiva l'expedient judicial, que serà llavors remès al Consell de Ministres permetent que aquest pugui executar la seva decisió.





L'alt tribunal va suspendre l'exhumació que havia previst l'executiu pel 10 de juny després de la presentació dels recursos per part de la família del dictador, la Fundació Francisco Franco, la comunitat Benedictina a Cuelgamuros i l'Associació de Defensa del Valle de los Caídos.





Un cop feta pública la sentència de la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu que rebutja en la seva totalitat el recurs presentat pels néts de Franco, encara queda que el Suprem resolgui sobre la suspensió cautelar dels altres tres recursos. Tot i que es tracta d'un tràmit merament formal, les mateixes fonts han explicat que sense aportar no es pot dur a terme l'exhumació.





Al costat de la petició d'aixecar la suspensió, la Sala tindrà sobre la taula una petició d'aclariment de sentència instada per la família franc respecte d'un dels punts de la resolució, al·lusiu al permís que s'ha de sol·licitar o no al prior de la basílica que guarda les restes. El previsible és que la Sala es limiti a contestar que aquest assumpte ja es va aclarir prou en el seu moment.





D'altra banda, l'Advocacia de l'Estat també ha sol·licitat a l'alt tribunal un certificat de la sentència, atès que en els jutjats del Contenciós-Administratiu de Madrid continuen obertes altres diligències relacionades amb l'exhumació, concretament sobre l'obra per aixecar la llosa.