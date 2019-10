Sánchez promet culminar l'Estatut de Gernika depengui o no del PNB

El president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge que complirà l'Estatut i reforçarà l'autogovern basc, depengui o no el seu futur Govern dels vots del PNB, perquè la seva "bandera és l'Espanya autonòmica", enfront de la dreta i la ultradreta, que busquen "la recentralització", posen en qüestió el Contingent o la "naturalesa foral" de Navarra.









Durant la seva intervenció en l'acte de proclamació de la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, com a candidata a Lehendakari, celebrat al Frontó de Barakaldo, Sánchez ha advocat per "l'equilibri territorial" i ha rebutjat "la polarització de líders polítics que busquen confrontar, no busquen la trobada", quan és necessària"la unió" per fer front als "desafiaments".





En aquest sentit, ha assegurat que el seu compromís és, "depengui o no per a la governabilitat d'Espanya del PNB, desenvolupar i complir l'Estatut de Gernika i reforçar l'autogovern al País Basc".





"Aquesta és una bandera nostra, l'Espanya autonòmica, l'Estat autonòmic que està posat en qüestió per la dreta i la ultradreta, que volen recentralitzar moltes de les competències, que posen en qüestió el Contingent basc o la naturalesa foral d'una comunitat propera a Euskadi, com és la de Navarra".





Pel que fa a la situació a Catalunya, ha assegurat que es resoldrà "la crisi de convivència, primer amb la Llei i després amb el diàleg". A més, s'ha referit a la futura sentència del Tribunal Suprem sobre el Procés, "les conseqüències polítiques i socials" de la resolució a Catalunya, i la reacció "irresponsable" que puguin tenir els independentistes catalans. "Espero que no", ha dit.





Davant l'oferta del president de Ciutadans, Albert Rivera, que s'ha mostrat disposat a pactar amb el PSOE per arribar a "un gran acord nacional" que desbloquegi la formació d'un Govern, Sánchez ha afirmat que el "pànic fa miracles".





Sánchez ha insistit que no busca el suport de la dreta, "i menys el d'organitzacions que el que fan és pactar quan poden amb la ultradreta", sinó que el que demana el PSOE és que, si no tenen "una majoria alternativa" , que, "com a mínim, respectin el resultat electoral i deixin governar la llista més votada".