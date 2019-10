Vox s'erigeix com l'únic partit que no pacta amb el PSOE

El president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que el seu partit és l'únic que després de les noves eleccions generals del 10 de novembre pot assegurar que no pactarà "amb el partit de la història criminal, el PSOE", ja que veu possible que acordi tant amb PP com amb Ciutadans o amb les forces d'esquerra.









"Cal claredat de Vox davant de la confusió", ha resumit Abascal la seva intervenció a la plaça de toros de Vistalegre a Madrid, en un acte organitzat sota el lema 'Plus Ultra' en què ha llançat un dur discurs contra el PSOE i la "progressia" i contra PP i Ciutadans per obrir-se a acords amb el partit de Pedro Sánchez.





"Estan tots d'acord en la Memòria Històrica, la immigració, la ideologia de gènere i el model d'Europa", ha dit Abascal davant les més de 13.000 persones que han omplert Vistalegre.





El dirigent de Vox ha dedicat una part del seu discurs a rebutjar el trasllat de les restes de Franco del Valle de los Caídos, perquè segons la seva opinió en el fons persegueix "destruir la reconciliació dels espanyols, reescriure la història, deslegitimar la monarquia i enderrocar Felip VI".