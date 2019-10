El Parlament vota la moció contra Torra sense opcions d'èxit

El Parlament debat i vota aquest dilluns la moció de censura que ha presentat Cs contra el president de la Generalitat, Quim Torra, amb la líder del partit taronja a Catalunya, Lorena Roldán, com a candidata a la Presidència, tot i que no té cap opció d'èxit per falta de suports.









El ple comença a les 10.00 hores amb una intervenció de 30 minuts de Roldán per defensar els motius de la seva moció de censura, a continuació tindrà la paraula durant també 30 minuts el Govern i després tornarà a intervenir la líder de Cs sense límit de temps per exposar el seu programa de govern.





Després d'una pausa, a les 15.00 hores es reprèn la sessió amb les intervencions dels grups -30 minuts cadascun, excepte els subgrups de la CUP i el PP que tindran 15-, i a partir d'aquí tant Roldán com el Govern poden intervenir tantes vegades com vulguin, el que obre un torn de rèplica dels grups.





En acabar el debat, es vota la moció de censura, en una votació que serà pública ja veu alta, i si els 'sís' superen els 'nos' Torra serà destituït i Roldán serà investida presidenta de la Generalitat, tot i que aquest escenari està a priori descartat.





Cs va decidir la setmana passada presentar aquesta moció de censura, tot i haver rebutjat aquesta iniciativa en els últims mesos com li demanava el PP, i per això alguns grups, com el PSC, els comuns i els partits independentistes, consideren "electoralista" haver-la proposat ara que estan convocades les eleccions generals del 10N.









En el text presentat per Cs en què exposa les seves motivacions per presentar la moció, el partit taronja alerta de la "irresponsabilitat que suposa que Torra segueixi ostentant la màxima autoritat executiva autonòmica de Catalunya i la màxima representació ordinària de l'Estat a Catalunya".





EL PP, ÚNIC SUPORT





L'únic suport que ha aconseguit Cs ha estat el del PP, que comparteix de presentar aquesta moció és l ' "obligació" del constitucionalisme per llançar un missatge a la ciutadania que hi ha una alternativa a l'independentisme, encara que no vagi a aprovar-se.





Tant la CUP com els comuns han anunciat que votaran en contra, mentre que el PSC ha optat per abstenir-se, ja que, tot i que creu que el Govern de Torra no ha de continuar, també rebutja que sigui Cs qui governi a Catalunya: "Torra és el problema, però Cs no és la solució", va afirmar la portaveu socialista, Eva Granados.





El vot en contra de la CUP se suma als de JxCat i ERC -els que donen suport al Govern-, i aquestes tres formacions sumen majoria absoluta a la Cambra, de manera que no hi ha cap possibilitat que la moció de censura tiri endavant.





PRECEDENTS





Aquesta és la quarta moció de censura que s'ha presentat al Parlament des del restabliment de la democràcia i la institució, i mai cap ha tirat endavant: les dues primeres van ser contra l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, una a 1982 del diputat del PSUC Josep Benet i Morell, i una altra en 2001 del llavors líder del PSC Pasqual Maragall.





L'últim precedent es remunta a 2005 -en la primera legislatura dels 'tripartits'-, quan Josep Piqué (PP) va presentar una moció de censura contra el president Pasqual Maragall, però no es va arribar a votar perquè els populars la van retirar abans de la votació després d'haver celebrat el debat.