El PP recorre a cares conegudes del govern Rajoy per donar imatge de moderació

Pablo Casado està tractant de donar un gir cap a la moderació després dels mals resultats del Partit Popular a les eleccions del 26 d'abril. Així, ha decidit repescar ministres de l'era Rajoy per mostrar a la suposada cara amable del partit.





Entre aquests canvis en les llistes sona amb força la que va ser delegat del Govern a Catalunya durant el primer mandat de Rajoy, María dels Llanos de Luna, que entraria com a número dos de la llista del partit per Barcelona, passant a ser així la segona de Cayetana Álvares de Toledo que es manté com a candidata per a la ciutat comtal.













Una altra de les persones que sembla tenir ja assegurada l'entrada a les llistes del Partit Popular és l'exministra i expresidenta del Congrés, Ana Pastor, una de les persones de màxima confiança de Mariano Rajoy, que serà la número dos de Pablo Casado per la circumscripció de Madrid en les eleccions generals del pròxim 10 de novembre, segons han informat fonts populars.





Pastor, que va encapçalar la llista del PP per Pontevedra en els comicis del 28 d'abril, desplaça d'aquesta manera a Adolfo Suárez Illana, que previsiblement ocuparà el lloc número tres d'aquesta llista. Aquest dilluns es reunirà el comitè electoral provincial madrileny per aprovar la candidatura completa i després està prevista una reunió del Comitè Electoral Nacional del PP per ratificar les llistes del partit a tot Espanya al Congrés i al Senat.





Ana Pastor Julián -Cubillos (Zamora), 1957-- és metge però ha passat bona part de la seva vida dedicada a la política. En el seu segon mandat, José María Aznar la va designar ministra de Sanitat i Consum (2002-2004) i després Mariano Rajoy la va nomenar en 2011 ministra de Foment, un lloc que va ocupar fins 2016. Després dels comicis de juny d'aquest any, Rajoy la proposar com a presidenta de la cambra baixa, un lloc que ha ocupat fins a les generals d'abril de 2019.





LA LLISTA DE MADRID, LA DE MAJORS CANVIS





La candidatura madrilenya que encapçala el propi Pablo Casado fa sis mesos és la que patirà més canvis davant els comicis del 10 de novembre, atès que és la que més buits té per renúncies o per canvi de destinació. En les generals del passat 28 d'abril, Ciutadans va superar el Partit Popular a la Comunitat de Madrid.





D'aquesta llista formava part en el quart lloc Daniel Lacalle --que va renunciar al seu escó al maig tot i que segueix com 'guru' econòmic del PP-- i Andrea Levy, que es va incorporar com a regidor de Cultura a l'Ajuntament de Madrid. La marxa de Lacalle i Levy va permetre que corregués la llista al Congrés i entraran com a diputats José Ignacio Echaniz i Mari Mar Blanco, que anaven en els llocs vuitè i novè. Caldrà veure si 'Gènova' els manté en aquestes mateixes places.





Es preveu que repeteixin Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra i que va concórrer com a número cinc, i Antonio González Terol, que va ser al 7, però pot ser que no en els mateixos llocs. Tots dos formen part de l'actual cúpula del PP com vicesecretària d'Organització i vicesecretari de Territorial, respectivament.













Casat també ha de cobrir el buit del seu excap de gabinet, Javier Fernández Lasquetty, que va concórrer en el desè lloc per Madrid i que s'ha incorporat com a conseller d'Hisenda al Govern madrileny que presideix Isabel Díaz Ayuso. El mateix passa amb el torero Miguel Abellán, que no va aconseguir escó (anava a la plaça 12) i ara ha estat nomenat nou director gerent del Centre d'Assumptes Taurs de Madrid.





INCORPORACIÓ DE ELORRIAGA





A les files del PP donen per fet que entrarà en la llista madrilenya l'exsecretari d'Estat Gabriel Elorriaga, que aquest estiu va ser nomenat per Álvarez de Toledo com a cap d'assessoria del Grup Popular. També es preveu l'ascens de Carlos Aragonés, exdiputat i excap de gabinet d'Aznar, que va concórrer fa sis mesos a la plaça 11.





El lloc 'número tres' de la llista del PP per Madrid al Congrés el va ocupar la tertuliana, politòloga i professora universitària Edurne Uriarte, que també veurà desplaçada la seva posició amb l'arribada d'Ana Pastor i Suárez Illana al segon i tercer lloc de la llista .





COMITÈ ELECTORAL NACIONAL





El PP reuneix aquest dilluns al seu Comitè Electoral Nacional per donar el vistiplau als candidats al Congrés i al Senat. D'aquesta manera, els 'populars' esgoten el termini legal, atès que el 7 d'octubre és l'últim dia que disposen les formacions polítiques per registrar les seves llistes.





Encara que al principi estava previst que aquest mateix diumenge es reunís el Comitè Electoral Nacional per analitzar i, si escau, ratificar les llistes aprovades pels comitès electorals provincials del PP, al final s'ha posposat aquesta reunió a aquest dilluns atès que encara hi ha comitès provincials que no s'han reunit, com els cinc de Castella-la Manxa o el de Madrid.





Això sí, fonts del partit han assenyalat a Europa Press que ja s'han desencallat bona part de les candidatures per part dels comitès provincials. És el cas de les províncies aragoneses, de Catalunya o Extremadura. També estan tancades les llistes de Canàries, Ceuta, Melilla, Navarra, la Rioja i València.





En el cas d'Andalusia, els comitès provincials han aprovat els candidats en sis províncies: Almeria, Cadis, Còrdova, Màlaga, Sevilla i Jaén. Encara estan pendents els candidats d'Huelva i de Granada. D'antuvi, ja hi ha canvis en els caps de llista de Jaén i d'Almeria, Encara no s'han tancat les llistes a Huelva ia Granada.





Aquest mateix dilluns també està previst que el secretari general del PP i cap del comitè de campanya del partit per a les generals, Teodoro García Egea, present la campanya del Partit Popular davant els comicis. Gairebé totes les formacions, excepte el PNB, han arribat a un acord per reduir la publicitat electoral, de manera que no col·locaran banderoles en els llocs reservats com a gratuïts pels ajuntaments ni contractaran publicitat exterior.