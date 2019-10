El FC Barcelona recupera l'autoestima contra el Sevilla

El FC Barcelona va golejar (4-0) aquest diumenge al Sevilla al tancament de la jornada 8 de Laliga Santander, un triomf al Camp Nou que li alça a la segona posició de la taula davant un rival directe i li torna autoestima i poder a força de golassos, gràcies a les urpades del primer temps i l'estrena de Leo Messi.





Pintava de nou regular un partit del Barça aquesta temporada, el més pla i gairebé avorrit dels últims anys, quan en una allau de gols el vigent campió de lliga va recuperar galons. El quadre andalús, que va sumar 17 anys Lliga sense guanyar al Camp Nou, va perdonar tres clares ocasions, amb un De Jong que pateix el pitjor mala sort de la competició, per veure després amb el 3-0 al descans.





Una meravella de xilena de Luis Suárez, una llarga possessió que va acabar amb gol d'Arturo Vidal i una demostració de potència i qualitat de Dembélé, que li va llevar el lloc a Griezmann en l'onze, van destapar les essències blaugranes en menys de 10 minuts. Els gols abans que el joc però a temps d'espantar els dubtes d'aquest curs, tot i que a casa són tot victòries.





A la represa va seguir arribant el Sevilla, també perdonant, fins que Messi va veure porta de falta directa amb el Barça més dominador sobre la gespa. Els d'Ernesto Valverde, que van acabar amb nou per les expulsions d'Araujo i Dembélé, sumen 16 punts després de vuit jornades, pels 13 amb què es queda el quadre andalús, aprofitant l'empat de l'Atlètic poc abans per col·locar segons a dos del líder Reial Madrid.





Un Barça a la recerca de fiabilitat i fins i tot identitat tornar a patir, amb el torn per Arturo Vidal, després de la seva importància en la remuntada contra l'Inter de Milà a la Champions, i Dembélé, a més de De Jong fent de Busquets. Els de Julen Lopetegui, que va tornava a l'escenari que li va costar el lloc com a entrenador del Madrid fa un any, van prémer i molt en la pressió.





GOLS COM SOLS





Amb l'equip visitant molt avançat, el local va estar de nou espès, amb Ter Stegen altra vegada demostrant ser el que més clar té el seu paper. El porter alemany va aturar un mà a mà a De Jong i l'atacant holandès va perdonar dues més. En els minut de crisi en el joc culer penes hi va haver connexió, ni ritme, ni arribades, ni tan sols Messi. El '10', que venia de completar el seu primer partit en aquest inici marcat per dues lesions, va anar de menys a més.





L'argentí, que es mesurava a la seva víctima favorita va treure les seves diagonals i en el segon temps les arrencades. Ho va intentar fins que de falta directa va signar el 4-0 en el tram final, sense deixar escapar a la seva víctima preferida (37 gols als andalusos) per estrenar el seu compte golejador aquest any. El capità culer va completar el càstig a un Sevilla que havia estat valent sense premi.





En tres jugades el Barça havia noquedo a un bon rival. Semedo se la va posar a Suárez i l'uruguaià va volar en la seva xilena amb l'esquerra per al 1-0. Cinc minuts després, amb la confiança redoblada i un pas enrere del Sevilla, el Barça va culminar una vintena de passades amb el desmarcatge de Vidal a passada d'Arthur. Dembélé va crear i va signar el 3-0, retallant amb l'esquerra i pegant amb l'altra.





Lopetegui va donar entrada a Munir i Jordà en el segon temps, mentre Valverde va ficar a Busquets i Rakitic per recuperar el control. I és que De Jong va seguir negat, amb una pilota al pal, però el Sevilla va tornar a tenir ocasions. Messi va liderar llavors la resposta blaugrana, amb un parell de carreres i el clar objectiu de tallar la seva sequera. A 10 'del final ho va fer de falta.





Amb el Barça gaudint del marcador i fins i tot del joc, Mateu Lahoz va expulsar al debutant Araujo per fer caure Chicharito com a últim defensa ia Dembélé per protestar. Un triomf amb tot vital abans de l'aturada per seleccions per recuperar autoestima i autoritat contra els rivals, amb el Reial Madrid a l'horitzó d'aquí a dos jornades. El Sevilla es queda sisè a la recerca d'una altra ratxa bona que li reanimi.