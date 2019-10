Fins el gegant financer HSBC, el major banc europeu per actius, prepara un ambiciós pla d'ajust que suposaria la retallada de fins a 10.000 llocs de treball, al voltant del 4% de la plantilla de l'entitat britànica, segons han indicat dues fonts coneixedores de la situació al diari 'Financial Times'.





L'ajust, que se sumaria a la retallada de 4.700 llocs de treball anunciat recentment, podria anunciar durant la presentació a final de mes dels resultats del tercer trimestre, va indicar una de les fonts, encara que va precisar que el banc encara no ha pres una decisió definitiva al respecte .





Els tipus negatius imposats pel Banc Central Europeu i l'avanç de la intel·ligència artificial fan que sigui més difícil guanyar diners amb el comerç d'accions, bons, divises i matèries primeres.





Per la seva banda, una altra persona va indicar a 'Financial Times' que aquest nou pla no suposarà que el banc deixi de contractar personal en regions d'alt creixement a Àsia, on HSBC genera pràcticament el 80% dels seus beneficis.





"Hem sabut durant anys que necessitem fer alguna cosa amb la nostra base de costos, el major component és la gent, i finalment estem 'agafant el toro per les banyes'", va dir una de les fonts consultades pel diari de referència a la 'City '.





"Ens preguntem per què tenim tanta gent a Europa quan vam aconseguir rendibilitats de dos dígits en algunes parts d'Àsia", va afegir.