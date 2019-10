Zapatero demana deixar de banda el 155 i obrir espai de diàleg

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha rebutjat aquest dilluns 7 d'octubre que es vinculi el debat polític sobre la situació a Catalunya amb la violència.





Zapatero ha recordat, a més, que el 155 és una mesura "extraordinària" que només caldria adoptar "en circumstàncies molt i molt excepcionals", i que el que ara tocaria és "intentar forjar tots els espais i actituds en favor del diàleg, el retrobament i la convivència i no els que porten més divisió i confrontació ".





En una entrevista a RNE, Zapatero també ha apuntat que la moció de censura de Ciutadans contra Torra no aporta solucions al conflicte a Catalunya i ha demanat del PP una "reflexió serena" per trobar vies de diàleg amb les forces independentistes





DESCARTA LA GRAN COALICIÓ





L'expresident del Govern ha descartat una gran coalició entre el PSOE i PP després de les eleccions del 10 de novembre, i s'ha mostrat favorable que el PSOE pacti amb Podem i Més País per configurar un govern progressista "en qualsevol de les fórmules".



"Venim d'una tradició de 40 anys on no hi ha hagut governs de coalició ni acords de legislatura entre PP i PSOE. El normal és que es configuri un govern en la majoria progressista que hi hagi", ha manifestat Zapatero, rebutjant un pacte entre els grans partits com a solució al bloqueig polític.



D'aquesta manera s'ha desmarcat dels expresidents del Govern Mariano Rajoy i Felipe González, que advoquen per un "enteniment del bipartidisme".





RECLAMA ACORD ENTRE LA MAJORIA PROGRESSISTA





Zapatero considera més lògic configurar un govern progressista perquè hi hagi governabilitat. "La investidura és un dia, però tota la resta important com aprovar pressupostos o lleis es fa setmana a setmana", ha assenyalat. I ha apel·lat al fet que les forces d'esquerra es posin d'acord en base a les seves mesures: "En qüestions programàtiques no veig objectivament raons perquè no hi pugui haver un acord en qualsevol de les fórmules", ha assenyalat.



Tot i que reconeix que hi ha "distàncies" entre el PSOE i Podem, insisteix en la necessitat d'arribar a un acord després de les eleccions de novembre. "Sé el que costa crear aquesta cultura de pactes, però espero que sigui a partir del dia 10", ha indicat.



"Si el mandat de l'electorat torna a ser una majoria progressista, PSOE, Podem i segurament Més País hauran de posar-se d'acord", ha assegurat Zapatero i ha rebutjat la possibilitat d'unes terceres eleccions. "Caldrà fer-ho, perquè ningú pot tenir un horitzó d'una altra repetició electoral", ha afegit.



"Caldrà emprar imaginació, recuperar confiança, i després del 10 de novembre, tenim una responsabilitat més acusada totes les forces polítiques", ha reconegut.





INCOMPATIBILITAT AMB CIUTADANS





D'altra banda, Zapatero ha rebutjat la possibilitat d'arribar a un acord de govern amb Ciutadans, ja que considera que hi ha una "incompatibilitat objectiva" entre la formació taronja i els socialistes. "És incompatible estar acordant amb Vox i intentar fer un suport de majoria amb el PSOE", ha assenyalat.



"Tot indica que aixecar el veto a Sánchez és que Rivera va fer una aposta per ser el líder del centredreta, i no només no ho ha aconseguit sinó que s'allunya cada vegada més i en aquest projecte va obstinar tots els de la seva credibilitat", ha criticat.



Així, ha afegit que "donar suport majories amb Vox porta conseqüències" i "li marcarà durant molt temps". "Ara dir 'estic disposat a seure amb el PSOE' no val, hi ha una distància insalvable per mantenir la credibilitat política", ha dit Zapatero, insistint en la coalició progressista.