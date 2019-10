Premi Nobel de Medicina per la investigació de l'adaptació de les cèl·lules l'oxigen

El Premi Nobel de Medicina ha estat atorgat a tres científics per les seves troballes sobre com les cèl·lules s'adapten a les diferències d'oxigen.





En concret, els tres investigadors són William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza "pels seus descobriments de com les cèl·lules perceben i s'adapten a la disponibilitat d'oxigen."





Segons la institució, "la importància fonamental de l'oxigen s'ha entès durant segles, però des de fa molt temps es desconeix com s'adapten les cèllules als canvis en els nivells d'oxigen. El treball guardonat amb el Premi Nobel d'aquest any revela els mecanismes moleculars que subjeuen en la forma en què les cèllules s'adapten a les variacions en el subministrament d'oxigen".





"La detecció d'oxigen és fonamental per a un gran nombre de malalties. Els descobriments realitzats pels guardonats amb el Premi Nobel d'aquest any tenen una importància fonamental per a la fisiologia i han aplanat el camí per a noves i prometedores estratègies de lluita contra l'anèmia, el càncer i moltes altres malalties".





Els llorejats amb el premi de Medicina 2019 William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza han identificat la maquinària molecular que regula l'activitat dels gens en resposta als diferents nivells d'oxigen.













Aquest és el primer Premi Nobel que s'anuncia aquest any, seguit en els propers dies pels premis de Física, Química, Literatura, Economia i Pau.













ELS NOBEL





Els Premis Nobel neixen del desig del científic i industrial suec Alfred Nobel (1833-1896) de llegar gran part de la seva fortuna a persones que treballen per "un món millor".





El prestigi internacional dels Premis Nobel es deu en gran manera a les quantitats concedides, que en l'actualitat ascendeixen a nou milions de corones sueques (uns 830.000 euros).





Alfred Nobel va determinar el seu testament en un testament fet a París en 1895, un any abans de la seva mort.





Segons els termes del testament, al voltant de 31,5 milions de corones sueques, l'equivalent a 2.200 milions de corones sueques actuals (203 milions d'euros), van ser assignades a una espècie de fons els interessos del qual haurien de redistribuir-se anualment "a aquells que, durant l'any, han prestat el més gran servei a la humanitat".





El testament sempre que els interessos del capital invertit es distribueixin a l'autor del descobriment o invenció més important de l'any en el camp de la Física, la Química, la Fisiologia o la Medicina, i de l'obra literària idealista més destacada.





Una última part s'atribuiria a la personalitat que més o millor va contribuir a "l'aproximació dels pobles".